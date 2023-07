Csodálatos magyar teniszteljesítmény: elsikálta egy vitatott pontnál a labda nyomát Toth Kiara, az ellenfele feladta, erre ünnepelni kezdett

Budapestnek sikerült feliratkoznia úgy istenigazából a világ tenisztérképére. A Hungarian Open Budapest Grand Prix tornának köszönhető ez, amelyen a húszéves magyar Toth Kiara Amarissa a 2. helyen kiemelt kínai Csang Csuajjal (Zhang Shuai) játszott egy nagyon gyorsan emlékezetessé vált, a teniszvilág általános felháborodását kiváltó meccset.

Az első szettben 5:5-nél, 15-15-ös állásnál egy vitatott labdát a bíró - a vonalbíróra hallgatva - Tothnak adott meg. Ha megnézzük ezt a felvételt (51 másodpercnél pl. van egy elég jól belassított rész), nem nehéz meglátni, hogy tévesen. A kínai kiakadt, reklamált, de hiába, a pontot a magyar játékos kapta.

A meccs ment tovább, de nem sokáig: 30-30-nál a kínai újra elkezdett reklamálni, erre Toth a lábával elsöpörte a salakban a vonalnál a labda nyomát, mielőtt azt ellenőrizhette volna a bíró. Íme a sporttörténelmi lábmunka, de itt megnézheti ún. mozgóképen is (hiába van egyébként videó az esetről, a meccsen nem használnak videóbírót, a labda salakban hagyott nyoma alapján dönt a székbíró).



A kínai játékos hitetlenkedve nézi, mi történt, majd "megkérdezte ellenfelét, hogy miért tenne ilyet. Mert gondot okozol, azért - válaszolta a magyar játékos" - idézi fel a következő pillanatokat a Yahoo Sport. Míg a kínai játékos tiltakozott, egy néző bekiabált neki. Csuajt a nézők ezután kifütyülték, ő ezt nem bírta tovább, feladta a mérkőzést. "Toth ünnepelt ellenfele visszalépése után, amit a teniszvilágban sokan megvetnek" - írja a Yahoo.

"Szörnyű, egyszerűen szörnyű" - írja posztjában a Tennis Letter, de számos más tweetben is kiakadt a teniszrajongók (van, aki szerint Toth produkciója "új mélypont a teniszsportban"), és a szép magyar teljesítményről megemlékezett a New York Post, valamint a Foxsport is. A magyar teniszező a következő körben az ukrán Kozlovával játszik majd, a hangulat ott is fergetegesnek ígérkezik.