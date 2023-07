Előbb öngyilkos akart lenni, majd egy romos házban bujkált az angyalföldi gyilkos

T. Róbert, az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottja, miután végzett a 27 éves áldozatával, egészen az aquincumi vasúti hídig menekült, ahonnan le akart ugrani, hogy öngyilkos legyen – ezt mondta a férfi a kihallgatásán. Az eset körülményeiről Csécsi Soma, a BRFK szóvivője tartott sajtótájékoztatót.

Az alezredes elmondta: a kihallgatáson az is kiderült, hogy miután T. Róbert úgy döntött, mégsem vet véget az életének, egy környéken álló romos házban bujkált. Végül kedden a Római-parton látta meg valaki, aki bejelentést tett a rendőröknek. Több rendőrségi egység is átkutatta a területet, így találtak rá a déli órákban.

Csécsi azt is elmondta, hogy a férfi kihallgatásán kiderült, amikor végzett a nővel és kifutott az utcára, észrevette, hogy esik, ezért visszament a lakásba egy esernyőért, oda ahol a halott nő feküdt.

photo_camera Csécsi Soma alezredes, a BRFK szóvivője az eset körülményeiről beszél. Fotó: Németh Dániel/444

Ahogy azt megírtuk, alig egy hete, múlt csütörtökön éjjel holtan találtak egy fiatal nőt Budapest XIII. kerületében, egy Véső utcai lakásban. A BRFK emberölés miatt rendelt el nyomozást, az akkor még feltételezett elkövető ellen elfogatóparancsot adtak ki. A hajtóvadászat napokig tartott, végül öt nap után, kedden jelentették be, hogy elfogták a 35 éves T. Róbertet Budapest III. kerületében.



photo_camera Bűnügyi technikus helyszínel 2023. július 14-re virradóan egy XIII. kerületi társasház előtt, miután az egyik lakásban holtan találtak a 27 éves nőt. Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA

A Blikk korábban arról írt, hogy féltékenységi dráma állhat a gyilkosság mögött: az áldozat az ismerősei szerint szeretett utazni, de tartós kapcsolatot akart, ezért rendszeresen hazajárt. Az áldozat ismerősei a Blikknek azt mondták, hogy a nő fél éve költözött haza Olaszországból, és azt is elmondta nekik, hogy a férfi féltékenykedett. A kapcsolatról a nő ismerősei azt mondták: „Az a férfi borzasztóan féltékeny volt. A baráti társaságból is igyekezett kivonni, kizárólag páros programokat szervezett.” A lap akkor azt írta, a körözött férfi a telefonját kiiktatta, és a SIM-kártyáját is megsemmisíthette.