Karácsony: „Dermesztő jogértelmezés ez”, a főváros fellebbezést nyújt be a szolidaritási hozzájárulás ügyében

Fellebbezünk a szolidaritási hozzájárulás ügyében hozott elsőfokú bírósági döntés ellen

- így reagált Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookján arra, hogy - mint mi is megírtuk - a Fővárosi Törvényszék első fokon hozott végzésében visszautasította a fővárosi önkormányzat keresetét.

Reakciójában Karácsony azt írja: a hozzájárulást a tizenkétszeresére emelte a kormány, olyan mértékűre, ami már a fővárosi közszolgáltatások nyújtását is veszélybe sodorja.

A törvényszék a keresetet "annak tartalmi vizsgálata nélkül visszautasította, arra való hivatkozással, hogy nincs hatásköre vizsgálni az Államkincstár eljárásának törvényességét". Karácsony szerint "dermesztő jogértelmezés ez, hiszen a közigazgatási cselekvések jogszerűségének vizsgálata még az Alaptörvény szerint is a bíróságok hatáskörébe tartozik". Később megjegyzi: csak remélni tudja, hogy nem politikai nyomásra született ez a döntés.

A főpolgármester szerint "ha úgy lehetne egy állami szervnek pénzt beszedni és bankszámlát inkasszálni, hogy nincs efölött bírósági kontroll, az még Putyin Oroszországánál is mélyebbre taszítaná a közállapotokat". Szerinte egy érdemi bírósági eljárásban tudnák bizonyítani, miért jogsértő a szolidaritási hozzájárulás mértéke és beszedése, de a bíróság első fokon "annak a felelősségét hárította el, hogy ebben állást kelljen foglalnia".

"Nemcsak azért fellebbezünk a Fővárosi Ítélőtáblához a nem jogerős elsőfokú döntés ellen, mert ezzel tudjuk megvédeni a budapesti közszolgáltatásokat. Hanem azért is, mert mi még emlékszünk a Bibó István Szakkollégium névadójának tanítására: érdemi bírósági kontroll nélkül a közigazgatás úri huncutság" - zárja a posztot a főpolgármester.

Budapestnek 57,8 milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulást kellene fizetnie. A városvezetés szerint ez alkotmányellenes, 25 milliárddal több, mint amennyi állami normatívát kap egyes feladatokra a főváros. Karácsony Gergely korábban arról is beszélt: a per annak is a tesztje, hogy mennyi maradt a magyar jogállamiságból.