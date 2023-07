Magának kereste a bajt – a botrányt okozó magyar teniszező nem érti, miért borult ki az ellenfele

A húszéves magyar teniszező, Tóth Amarissa Kiara szerint első fordulós ellenfele, a kínai Csang Suaj "magát készítette ki" a keddi budapesti mérkőzésükön. A salakpályás női tenisztornán a világranglista-28., a versenyen második helyen kiemelt Suaj az első szett hajrájában egy vitatott szituáció és Tóth egy vitathatatlan sportszerűtlensége után feladta, és könnyek között hagyta el a pályát.

– Úgy gondolom, hogy ő magát készítette ki. Nem értettem, hogy miért csinált ebből ekkora balhét, hogy a bíró döntését felül akarta bírálni. Nem értem, hogy miért nem fogadta el, de hát magának kereste a bajt – nyilatkozta az MTI híre szerint a közrádiónak Tóth.

A keddi meccsen Csang Suaj egy kereszt tenyerese után a vonalbíró outot ítélt, majd a székbíró is megerősítette ezt, Csang azonban továbbra is hevesen reklamált, mert meggyőződése szerint a labda a vonalon pattant. A pályára kérette a torna supervisorát (versenyigazgatóját) is, aki azonban közölte: nem az ő feladata megítélni, hogy a labda kint volt-e vagy sem.

A videófelvételen, mint írtuk, elég egyértelműen látszik, hogy nem, de a salakpályás versenyeken nincs videóbíró, a székbíró a salakon látható nyom alapján dönt. Ez a nyom azonban hamarosan eltűnt: a következő labdamenet után Toth - akinek ez volt az első főtáblás mérkőzése WTA-tornán - a nyomhoz sétált és a lábával eltüntette azt. Az ellenfele ezen kiborult, és nem vállalta a folytatást.

Nemcsak a teniszező, hanem Siklós Erik, a torna kommunikációs vezetője is mosta kezeit és védte a magyar teniszezőt az eset után. "Ezer ilyen eset történik a világon. Ebben a helyzetben a székbíró a főszereplő, aki megítélte a pontot". Arról, hogy Tóth eltaposta a labda nyomát, azt mondta: a kínai csapatból többen bekiabáltak neki, tiszteletlennek nevezték, Csang Suaj pedig egy nézővel is összeveszett. Siklós Erik megjegyezte: miután a kínai teniszező elvesztette a játékot, már a pályáról lejövet szólt az edzőjének, hogy nem folytatja.