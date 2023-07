Majdnem az összes olasz nagyvárosban vörös riasztás van érvényben

Az európai hőhullámok miatt továbbra is hőség várható szinte az egész kontinensen, a legmelegebb ismét a déli részeken lesz. Olaszországban az északkeleti Trieszttől a délnyugati Messináig 23 városban adtak ki vörös riasztást. Ezek a figyelmeztetések azt jelzik, hogy a hőség nem csak a kiszolgáltatottakra, hanem a teljesen egészséges emberekre is veszélyt jelent. Jelenleg erdőtüzek is pusztítanak Európa több régiójában, köztük Görögországban és a svájci Alpokban.

Az előrejelzések szerint a hőség a hét közepén tetőzik majd Dél-Európa nagy részén, miután több napon át 40 Celsius-fok feletti értékeket mértek. Továbbra is Szardínia és Szicília szigetein lesz a legmelegebb, 46 °C és 47 °C körüli csúcshőmérsékletekkel, írja a BBC.