Megdőlt a rekord: zsinórban 19. napja mértek 43 fok fölötti hőmérsékletet Phoenixben

Zsinórban 19. napja 43 fok fölött mérik a napi legmelegebb hőmérsékletet az arizonai Phoenix városában. Ezzel saját rekordját döntötte meg a sivatagi város: utoljára 1974-ben mértek 18 napon át ilyen meleget.

photo_camera Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

Az ötödik legnagyobb amerikai város gyakran szerepel a legforróbb városok közt, az elmúlt hetek kemény hőhullámai, mindenféle hőmérsékletrekordjai mellett pedig várható volt, hogy felmerül a neve.

„A jól dokumentált rekordhőhullám folytatódik a régióban a héten, és valószínűleg azon túl is” - figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd délután.

Phoenixben a veszélyes hőség időszaka sokszor áprilistól akár szeptemberig is eltarthat. A lakosok hozzászoktak a forrósághoz, de ahogy a hőmérsékleti csúcsok és mélypontok továbbra is rekordokat döntenek, a kockázat is nő. A perzselő nappalok mellett az éjszakák is egyre forróbbak, ami csak korlátozott enyhülést jelent. (Guardian)