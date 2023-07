Varga Mihály: Visszautasította a törvényszék a főváros szolidaritási adós keresetét

A Fővárosi Törvényszék visszautasította a főpolgármester keresetét, amelyben az adófizetés alól próbált kibújni - posztolta a Facebookra szerda reggel Varga Mihály pénzügyminiszter. A miniszter felidézte: Budapestnek 57,8 milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulást kellene fizetnie, de a főpolgármester ezt nem akarta befizetni, ezért fordult keresetével a Fővárosi Törvényszékhez, "amely mostani végzésével visszautasította azt". Arról, hogy a bíróság mivel indokolta a döntését, nem szólt a poszt.

A budapesti városvezetés fellebbezést nyújt be - reagált a törvényszék végzésére Karácsony Gergely főpolgármester. Cikkünk itt olvasható a válaszáról, többek között arról, hogy miért érzi a törvényszéki végzést "dermesztő jogértelmezésnek" a városvezető.

A főváros június elején nyújtotta be a keresetét. Azonnali jogvédelmet is kért a bíróságtól, ami azt jelentette (volna), hogy ha a bíróság befogadja (befogadta volna) a keresetet, akkor a per lezárásáig az állam nem vonhatja (vonhatta volna) el azt a 25 milliárd forintot a fővárostól, amiről a per szól. Karácsony Gergely azt mondta: a pár év alatt 5 milliárdról 58 milliárd forintra emelt szolidaritási hozzájárulás alkotmányellenes, 25 milliárddal több, mint amennyi állami normatívát kap egyes feladatokra a főváros. Arról is beszélt: a per annak is a tesztje, hogy mennyi maradt a magyar jogállamiságból.