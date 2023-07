A Honvédelmi Minisztérium alá kerülhet a lóversenyfogadás

A Honvédelmi Minisztérium alá szervezheti a lóversenyfogadást is a kormány. A lóversenyfogadás és a honvédelem párosítása elsőre furán csenghet, de az Orbán-kormány mostani ciklusában, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szétszabdalásával már átszervezte a sportügyeket a honvédelem alá - ismeretlen okokból.

Az átszervezésről szóló tervezetet a hvg.hu szúrta ki a kormány honlapján. A fővárosi lóversenypályát üzemeltető állami cég, a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégia Kft. most is a Honvédelmi Minisztérium alá tartozik, ezért nem teljesen váratlan fordulat, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium a fogadásokat szervező vállalkozást is átpasszolná a tárcának.

A Magyar Lóversenyfogadás-szervező Kft. klasszikus szerencsejáték-szervező cég: hazai és nemzetközi lóversenyekre lehet rajta keresztül fogadni, és ugyanaz az állami hatóság felügyeli, mint az összes többi hasonló vállalatot.

A cégnek a mérlegadatok szerint tavaly több, mint 4 milliárd forintos nettó árbevétele volt, ennek ellenére 83 milliós veszteséggel zárták az évet. Az előző években 3-4 milliárdos árbevétel mellett is százmilliós profitot tudtak termelni.

(via hvg.hu)