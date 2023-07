Három hónap alatt 5,9 millió új előfizetője lett a Netflixnek, miután megszüntették a jelszómegosztást

5,9 millió új előfizetővel bővült a netflixezők száma, miután a vállalat megszüntette, hogy a háztartáson kívül élők is használhassák ugyanazt a fiókot. Tavaly a Netflix történetében először csökkent az előfizetőik száma.

A Netflix közzétette a negyedéves adatait is, miszerint 8,3 milliárd dolláros bevétel mellett 1,8 milliárd dollár nyereséget ért el. A streamszolgálatónak világszerte 238 millió előfizetője van.

A forgatókönyvírók és színészek sztrájkra várhatóan mélyreható hatással lesz az iparágra az elkövetkező hónapokban, több produkció készítését is felfüggesztették: a Sárkányok házát és a Last of Us új évadát, de a Gladiátor 2 és az új Mission: Impossible munkálatai is állnak. Az elemzők szerint viszont a Netflix a jelszószabályzatnak köszönhetően könnyebben fogja átvészelni a sztrájkot, mint a streamszolgáltató társai. (Guardian)