„Szomorú és dühös vagyok” - Reagált a Heartstopper szerzője, akinek a könyve miatt a kormány megbírságolta a Lírát

„Szomorú és dühös vagyok” - írta saját Instagram-oldalán a Heartstopper szerzője, Alice Oseman, akinek homoszexualitást is ábrázoló könyve miatt a kormány egy hete 12 millió forintra bírságolta a Líra könyvesboltot.

A Heartstopper (Szívdobbanás) eddig minden nagyobb hazai könyvesbolt polcain megtalálható volt, és sorozat-adaptációja is fut a Netflixen. Az alapsztori: két fiú egymásba szeret.

A Sára Botond vezette Fővárosi Kormányhivatal azért büntette a nemrég NER-tulajdonba került Libri riválisát, a Lírát, mert nem fóliázták be, és az ifjúsági könyvek közt árulták a homoszexualitást megjelenítő könyvet. Ha kell, a gyermekvédelminek nevezett homofób törvényt a magyar kormány olyannyira komolyan veszi, hogy még a beléjük lapozást is tiltja - ezért a fólia -, sőt, a jogszabály miatt hamarosan el is tűnhetnek az LMBTQ-témájú, vagy homoszexualitást vagy transzneműséget is megjelenítő könyvek a hazai könyvesboltok nagy részéből.

Oseman 1,8 millió követőjével egy 24 óra után eltűnő történetben osztotta meg véleményét a magyar kormány queer irodalom elleni hadjáratáról, a posztot a Pink News mentette le.

„Nagyon szomorú és dühös vagyok, hogy ez megtörténhet. A queer fiatalok megérdemlik, hogy viszontlássák magukat az irodalmi művekben. A queerség nem lehet helytelen, a gyerekeknek sem. Szeretetemet küldöm mindenkinek, aki ez ellen küzd”, írja. Az némiképp várható volt, hogy a kormány ráveti magát a Heartstopperre: Rétvári Bence már májusban úgy írt erről a tinédzsereknek szóló képregényről, mint a gyanútlan olvasóra leselkedő, lopakodó veszélyről. Az államtitkár „egy ismerősére” hivatkozva írta, szerinte egy átlag olvasó első ránézésre észre se venné, hogy „inkább felnőtteknek való", a szülő pedig „nem tudja, hogy most őt akarják provokálni, vagy a gyerekét átnevelni".

(via hvg.hu)