Talán soha nem ugrott olyan szerény reményekkel medencébe magyar úszócsapat világbajnokságon, mint most

„Tény és való, rezeg a léc” - válaszolta Sós Csaba szövetségi kapitány a Nemzeti Sportban arra a kérdésre, hogy érem nélkül maradhatnak-e a medencés úszók a számukra csak vasárnap kezdődő fukuokai vizes világbajnokságon.

Komoly kudarc lenne. Az 1973-as első világbajnokság óta mind a 19 vébén nyertek legalább egy érmet a magyar medencés úszók.

(A nyílt vízi úszók külön kategóriának számítanak. Fukuokában Rasovszky Kristóf ezüstérmes lett 10 kilométeren, ezzel olimpiai kvótát szerzett, a Rasovszky, Olasz Anna, Fábián Bettina, Betlehem Dávid összetételű vegyesváltó szintén második helyen ért célba csütörtökön. Ez a legjobb nyílt vízi eredmény a vébék történetében.)

Ha a magyar úszósport jelenlegi legnagyobb csillagát, a még mindig csak 23 éves Milák Kristófot sikerült volna olyan mentális állapotban tartani, hogy részt vegyen a világbajnokságon, akkor semmilyen léc nem rezegne. Mert ugyan a tavalyi, budapesti úszó-vb-n csak Milák tudott érmet nyerni, de az két arany volt, az egyik világcsúccsal, elképesztő fölénnyel uralta a pillangó számokat.

Az olimpiai és világbajnok, világcsúcstartó azonban június 21-én bejelentette, hogy nagyon mély hullámvölgyben van, kihagyja a világbajnokságot és szeptemberig biztosan nem úszik. Milák korábban sem volt könnyű eset, de rossz felkészüléssel is képes volt világcsúcsot úszni például a tavalyi budapesti világbajnokságon. Mostanra viszont saját bevallása szerint teljesen megcsömörlött az edzések monotóniájától.

A 200 pillangón előre léphetne egy másik magyar úszó, a 2016-ban olimpiai érmet nyert, a 2021-es olimpián 4. Kenderesi Tamás, de ellene doppingvétség miatt eljárás folyik.

Milák távolmaradása érinti a váltókat is. Nélküle a négyszer százas és kétszázas váltónak nincs esélye az éremre.

A világbajnoki érmeket hihetetlen gazdag pályafutása alatt 2009 óta biztosan szállító (9 arany, 1 ezüst, 5 bronz) Hosszú Katinka már a tavalyi budapesti világbajnokságon sem tudott dobogóra állni, de nem is lesz ott Japánban, a 34 éves sportoló gyermeket vár.

A kétszeres világbajnoki ezüstérmes, de már szintén 34 éves Verrasztó Dávid nem tudott megfelelő állapotba kerülni a vébére. Az úszócsapatban így egyetlen egy medencés vb-érmes van, Kapás Boglárka. Ő 2015-ben 1500 méteren harmadik lett, 2019-ben 200 pillangón bajnok lett. 200 pillangón a döntőt célozta meg, jövőre lenne csúcsformában az olimpiára.

Sós egy hete még optimistább volt, amikor az érmek számára beszélt. Az M4-nek azt nyilatkozta, hogy akár több érmet is nyerhetnek a medencében. Szerinte a tavalyi, budapesti vébén „nagyon sok negyedik hely volt, amin szűkölködtünk, hogy lehetett volna egy kis szerencsénk”. Olyan sok azért nem volt, egészen pontosan mindössze kettő. Hosszú Katinka lett 4. az általa sokáig uralt 400 vegyesen. Szabó Szebasztián pedig 50 gyorsan maradt le éppen csak a dobogóról. Ő most is indul ezen a távon, ahogy 50 pillangón is. Sprintben - ha döntőben jut - tényleg kevesen múlhat egy érem.

Sós bízik abban is, hogy a lebonyolítás miatt (hamarabb mentek le a nem medencés számok) ezúttal a nyílt vízi úszók is kipróbálhatják magukat a medencében. A 10 kilométeren 2. Rasovszky Kristóf és az 5 kilométeren 5., 19 éves Betlehem Dávid is indul a hosszabb gyorsúszó számokban. Utóbbiról Sós azt mondta, hogy „olyan szintű tehetség, hogy a medencében is látni akarom”.

200 vegyesen Kós Hubertnek lehet esélye a dobogóra. A 20 éves Kós tavaly december óta az Egyesült Államokban edz, Bob Bowman - Michael Phelps korábbi edzője - készít fel. la Sós egyébként keveset tudott: „Szoktam beszélni Hubival, de a vébé előtt már nem zavartam – gyanúsan nagy a csend, és ez jót jelent. Ha valami nem lenne kerek, arról tudnék, a csend mögött munka és alázat áll. Hubi a tavalyi Eb-n nagy rést ütött a falon azzal, hogy nyert kétszáz vegyesen, örömmel konstatálnám, ha ezúttal teljes erőből az ajtót is berúgná”.

A szövetségi kapitány Kós és Szabó mellett Kapás Boglárkát, a tavalyi Eb-n hátúszásban ezüstöt nyert Kovács Benedeket és Márton Richárdot (aki 200 pillangón Milák távollétében európai rangelsőként megy a világbajnokságra) említette azok között, akik odaérhetnek a dobogóra.

Sós úgy látja, hogy most derül ki, mennyire zajlik sikeresen a generációváltás a magyar úszósportban. „Ha Fukuokában érmet szerzünk, mondhatjuk, hogy lépett előre a magyar úszósport – ha nem lesz dobogósunk, ezt nem jelenthetjük ki” - mondta a Nemzeti Sportnak.

Amire még természetesen érdemes figyelni a vizes vébén: mindkét vízilabdacsapatunk már negyeddöntős. A nők Budapesten ezüstérmet szereztek tavaly, a férfiak legutóbb 2017-ben (szintén Budapesten) álltak dobogón, másodikok lettek.

Ha pedig valaki elvesztette a fonalat, hogy akkor miért van most is vébé, amikor tavaly is volt és jövőre is lesz, miközben elvileg csak minde páratlan évben rendezik, az ne csodálkozzon.

2017-ben a mexikói Guadalajara lett volna a házigazda, de visszalépett, és Budapest ugrott be helyette, bár a magyar főváros 2021-re pályázott volna. Az így megüresedő 2021-es dátumra a japán Fukuoka pályázott sikerrel, csakhogy jött a covid, 2020-ról 2021-re kellett halasztani az olimpiát, így egy évet csúszott a vizes vébé is. De a járvány miatt még 2022-ben sem vállalta a rendezést Fukuoka, megint Budapest lett a beugró. Ez volt a tavalyi vébé, amit eredetileg tavalyelőtt kellett volna megtartani. Idén viszont Fukuoka már vállalta a rendezést. Csakhogy idén novemberben lett volna már egy újabb világbajnokság, Dohában. Amit elhalasztottak jövő januárra. Mindezt úgy, hogy jövőre olimpia is lesz.

