Több mint száz ember sérült meg a szerdáról csütörtökre virradó éjszakai viharokban Észak-Olaszországban. Az ítéletidő Velence, Padova, Vicenza, Verona és Treviso megyéket érintette legsúlyosabban, közölte Veneto tartomány kormányzója. Luca Zaia beszámolója szerint

Padovában ökölnyi jég esett

Weather changes .

Holy Hail! Giant hailstone

shower in Padova, Italy

CBC

NBC #WhatsApp#Hail #Storm #Italy #Padova #Treviso #Italia #Venezia #Viral #Weather #Climate #Temblor #XiJinping #NewJeans

abnormal disasters

God is in control of the kingdom of heaven and earth pic.twitter.com/SwNtSDW2Zr