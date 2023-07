Elszabaduló főbírók és megálló kamionok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb cikkeivel. Például ezekkel:

Az élet itthon

photo_camera Illusztráció: Botos Tamás/444

Péntek reggeli nagycikkünkben arról írunk, hogy tavaly Varga Zs. András Kúria-elnök beszámolójából még ki lehetett bogarászni, hogy miként avatkozott be önkényesen a kúriai kinevezések menetébe. Tanult a „hibájából”, idén a szükséges adatokat már el se küldte.

Nagy napja volt amúgy a fideszes delegáltakkal teletömött Alkotmánybíróságnak, csütörtökön eldőlt, hogy mégsem lesz népszavazás az oktatás problémáiról, az Ab ugyanis csütörtökön visszamenőleg eltörölte a Kúria erről szóló döntését, és kiderült az is, hogy nem lehet helyi népszavazáshoz kötni új akkugyárat építését. Bukott az Alkotmánybíróság előtt Lázár János építési törvénye is, amit Novák Katalin küldött normakontrollra.

Elkezdődtek az események Tusványoson is, a következő napokban több beszámolóval is érkezünk majd, addig is elég annyi hír felvezetőnek az idei hangulatról, hogy csendőri biztosítást kér Orbán beszédének idejére a Hargita megyei tanácselnök. Csütörtökön amúgy még Hoppál Péterrel és Gulyás Gergellyel kellett beérnie a közönségnek.

„Szomorú és dühös vagyok” - írta Instagram-oldalán a Heartstopper szerzője, Alice Oseman, akinek homoszexualitást is ábrázoló könyve miatt a kormány egy hete 12 millió forintra bírságolta a Líra könyvesboltot. Írtunk arról is, hogy a júniusban az MCC tulajdonába került Libri elkezdte felmérni, hogy egy törvény miatt hány boltjában nem árulhatna LMBTQ témájú könyveket, és hogy bírságot kapott a Hír FM, amiért kirekesztően beszéltek a melegekről az egyik műsorban.

Hír volt még ezeken felül, hogy

A végére még gazdaság, azaz infláció, kamatok, akkugyárak, Huxit, kukoricaégetés, bivalyok. Uj Péter podcastvendége Szabó László, a Hold Alapkezelő társalapítója volt.

A háború

Mozgolódik a Wagner Belaruszban: kétezer-ötszázan már befuthattak Oszipovicsiba, összesen tízezret várnak, de ennyi emberrel aligha lehet megostromolni Kijevet. Közben wagneres részvétellel gyakorlatoznak a lengyel határnál, és előkerült Jevgenyij Prigozsin is, aki enigmatikus beszédet mondott.

Írtunk emellett arról, hogy a belarusz Vöröskereszt ukrán gyerekek deportálásban vesz részt, hogy az oroszok katonai célpontokként tekintenek a fekete-tengeri ukrán kikötőkbe tartó hajókra, és a háborúhoz kapcsolódó hír volt az is, hogy Csehország teljesen levált az orosz gázimportról, és hogy Magyarország több százmillió euró értékben vesz kamikaze drónokat Németországból, miközben Szijjártó ismét közölte, hogy amíg le nem veszi le Kijev az OTP-t a háborút támogatók listájáról, blokkolni fogja a magyar kormány az Ukrajnának szánt brüsszeli pénzeket. A Qubit pedig arról írt, hogy Lengyelországban több ezer ukrán nő kezdett vállalkozni, Magyarországot viszont messziről kerülik.

Sportok

Ritkán látott hevességgel vádolták meg sportszerűtlenséggel, de a magyar teniszező csak azt csinálta, amit tízből nyolc játékos tett volna a helyében: véleménycikkében Molnár Kristóf, a tenisz világát legjobban ismerő kollégánk arról írt, hogy Tóth Amarissa csak egy 20 éves teniszező, aki győzni akart.

Elindult a női foci-világbajnokság, nagy beharangozó cikkünkből az összes csapatot meg lehet némileg ismerni: mint írtuk is, nagyon jó vébé várható, lábtörésben profi dél-amerikaiakkal, a generációváltásuk miatt sebezhető amerikaiakkal, sunyiban a koronára törő spanyolokkal, bronz keménységű, de több kulcsembert nélkülöző angolokkal, leplezetlenül aranyban bízó ausztrálokkal és egy rakás vicces ügyetlennel.

Csütörtökön is kiemelt téma volt a Ferencváros totális leégése a feröeri bajnokkal szemben: kiderült, hogy ideiglenesen Máté Csaba pályaedző veszi át a magyar bajnok irányítását, és írtunk arról is, hogy többen napközben villanyszerelőként dolgoznak a Fradit kiejtő csapatban, míg a feröeriek edzője arról beszélt, hogy talán jobb előbb lejátszani a meccset, mielőtt bármit kiteszünk az internetre.

A magyar focival kapcsolatos jó hír volt viszont, hogy eldőlt, Kerkez Milos a Premier League-ben folytatja.

Nem foci, de sport, hogy nagyon borúsak a kilátások az idei úszó vébén: „tény és való, rezeg a léc” - válaszolta Sós Csaba szövetségi kapitány arra a kérdésre, hogy érem nélkül maradhatnak-e a medencés úszók a számukra csak vasárnap kezdődő fukuokai vizes világbajnokságon.

Film

photo_camera Robert Downey Jr. mint Lewis Straus egy szenátusi meghallgatáson 1958-ban az Oppenheimer című filmben. Fotó: Universal Pictures - Atlas Enter / Collection ChristopheL via AFP

A Barbie után megnéztük a nyár másik slágerfilmjét is, és arra jutottunk, hogy az Oppenheimerrel Christopher Nolan végre megint rendezett egy úgynevezett filmet, még ha jó eséllyel nem is lesz ott a legjobb filmjeinek listáján.