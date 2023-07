Hszi Csin-Ping és Kissinger körbeudvarolta egymást Kínában

Közös sajtóeseményen méltatta egymást Hszi Csin-Ping, a Kínai Népköztársaság elnöke, és Henry Kissinger, egykori amerikai külügyminiszter. A százéves amerikai diplomata a hét elején érkezett Kínába, és rögtön találkozott az ország védelmi miniszterével.

A kínai elnök a mostani találkozón régi barátként hivatkozott Kissingerre, akit ugyanabban az épületben fogadott, ahova 1971-es első látogatásakor érkezett az amerikai. "Kína nem felejti el régi barátait, és a kínai-amerikai kapcsolatok mindig Henry Kissinger nevéhez fognak kapcsolódni" - mondta. Kissinger fontos szerepet játszott a Washington és Peking közötti kapcsolatok normalizálásában az 1970-es években, amikor külügyminiszterként és nemzetbiztonsági tanácsadóként dolgozott Richard Nixon és Gerald Ford elnökök kormányában.

Hszi Csin-Ping a találkozón arról is beszélt, hogy útelágazáshoz érkeztek a kínai-amerikai kapcsolatok, és a feleknek el kell dönteniük, hogyan tovább. Egyúttal azt is szorgalmazta, hogy Kissinger és a hozzá hasonlóan gondolkodó amerikaiak továbbra is vállaljanak konstruktív szerepet abban, hogy a két ország kapcsolata helyrejöjjön.



Kissinger szerint a két ország viszonya a világbéke szempontjából is fontos, és egyetértett abban, hogy pozitív irányba kell elmozdítani a két ország kapcsolatát. Az amerikai diplomata többnapos kínai kiruccanása a Fehér Ház szerint magánlátogatás volt, de több magas rangú amerikai tisztviselő is az országba látogatott a közelmúltban. John Kerry, az USA klímaügyi megbízottja Pekingben találkozott kínai tisztviselőkkel a héten, hogy megvitassák, hogyan tud együttműködni a két ország a klímaválság leküzdésében, Antony Blinken amerikai külügyminiszter júniusban utazott Kínába.



(CNN, Reuters, MTI)