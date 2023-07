96 éves korában elhunyt a legendás amerikai énekes, Tony Bennet. Hét évtizedes pályafutása alatt 19 Grammy-díjat kapott. Az olasz bevándorlók gyermekeként született 1926-ban Bennett Anthony Dominick Bendetto néven, amit később Tony Bennetre változtatott. Az amerikai könnyűzenébe 1951-ben robbant be Because of You című dalával.