A magyar honvédelmi miniszter nem állt szóba a román sajtóval Tusványoson

A tusványosi fesztiválon a magyar kormánypárti politikusok kicsit ki szoktak engedni, és némelyikük még a független magyar sajtóval is szokott tudni viszonylag normális hangnemben váltani másfél mondatot. Úgy látszik viszont, hogy ezt a gesztust, már ha lehet annak nevezni azt, hogy állampolgári pénzből élő politikusok beszélnek a sajtóval, nem terjesztik az országhatáron túlra, már médiapolitikai értelemben. A Transtelex szerint legalábbis a román Digi 24 csatorna riportere a tusványosi bejelentkezésében arról számolt be, hogy míg Szalay-Bobrovniczky Kristóf magyar honvédelmi miniszter hosszan beszélgetett magyar újságírókkal, őt levegőnek nézte és nem válaszolt a kérdésére. A magyar honvédelmi miniszter Kósa Lajos és a Danube Intézetet vezető John O’Sullivannal, a Danube Intézet igazgatójával igyekezett tusványosi fellépésén megtalálni az egyensúlyt, hogy elég csúnyákat mondjon a NATO-tagállamokról, hogy az megfeleljen a fideszes kommunikációs gépezetnek, de azért ne mondjon olyat a NATO-ról, amiből nemzetközi botrány kerekedhet. HOgy ez hogy sikerült, arról itt számoltunk be részletesebben.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ezután történt az eset, hogy a Digi 24 riportere, látván, hogy a miniszter még újságírókkal beszál, odalépett és megkérte, foglalja össze röviden a magyar kormány álláspontját az orosz-ukrán háborúról. Szalay-Bobrovniczky ekkor a vele lévő tanácsadójára nézett és megkérdezte "kellene-e", mire az azt felelte, hogy nem, a miniszter pedig elsétált. A román tévé riportere beszél magyarul, így pontosan értette, hogy lepattintották. Értette, de el nem igazán fogadta, mert Romániában, ahogy általában normális országokban az ilyen nem annyira szokás, ott választott politikusok és kormányzati tisztséget betöltők legalább röviden mindenképpen válaszolnak, bárki is dugja eléjük a mikrofont.