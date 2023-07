Tiltakozó nők gyújtották fel a nemi erőszakkal vádolt férfi házát az indiai Manipurban

Nőt egy csoportja megrongálta és felgyújtotta annak az indiai férfinak a házát, aki a vádak szerint a májusi szörnyű csoportos nemi erőszak mögött állt Manipur államban.

Ahogy arról korábban írtunk, májusban a hindu többség tagjai csoportosan megerőszakoltak, majd meztelenül végighurcoltak egy falun két, a helyi őskeresztény Kuki kisebbséghez tartozó nőt. A meghurcoltatásukról készült videó bejárta a közösségi médiát és hatalmas botrányt okozott egész Indiában, az észak-keleti Manipurban pedig azóta is rendszeresek a gyakran erőszakos tömegtüntetések az ügy miatt.

photo_camera Fotó: ASIAN NEWS INTERNATIONAL/ANI via REUTERS

A rettentes májusi incidensben legalább 30 ember vett részt, kedden viszont letartóztattak egy férfit, akit azzal vádolnak, hogy ő rángatta ki a később megerőszakolt és meghurcolt nőket a házukból. Miután elterjedt a hír, hogy kiről van szó, pénteken nők egy csoportja gyűlt össze a gyanúsított háza körül, azt kövekkel dobálták és husángokkal verték, majd fel is gyújtották. A rendőrség helyi vezetője azt mondta, bár megérti a nők felháborodását, azt kéri, hogy ennek békésen adjanak hangot. Manipurban május óta erősödik az etnikai konfliktus a keresztény Kuki törzshöz tartozó kisebbség és a hindu Meitei többség között. A konfliktusban a Reuters szerint eddig már legalább 125 ember meghalt, 40 ezren pedig elmenekültek az otthonaikból.

photo_camera A manipuri erőszak ellen tiltakozó nők Új Delhiben. Fotó: ADNAN ABIDI/REUTERS

A májusi támadók is a hindu többséghez tartoztak, a tömeges erőszak ellen viszont a Meitei törzshöz tartozó nők is tömegével tiltakoztak. A héten a hindu nacionalizmust amúgy állami szintre emelő Narendra Modi miniszterelnök szégyenteljesnek nevezte a májusi erőszakot és kemény fellépést ígért a felelősök ellen. Ezután vették őrizetbe négy ember, köztük a férfit, akinek a házát most felgyújtották.