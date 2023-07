A szélsőjobboldali terrorista kiáltványa bekerült a legnagyobb brit könyvkereskedő katalógusába

Anders Breivik norvég terrorista kiáltványát árulta az egyik legnagyobb brit könyvlánc, a Waterstones a honlapján - írja a Guardian. A könyvkereskedő azonnal eltávolította a Norvégiában 77 emberrel végző merénylő muszlimellenes írását, miután a nyomozók felfedezték azt.

photo_camera Breivik náci tisztelgése a skieni bíróságon 2017. január 10-én. Fotó: Lise Aaserud/NTB Scanpix/AFP

Breivik nyolc embert ölt meg autóbombák segítségével Oslóban, mielőtt egy Utøya szigetén lévő ifjúsági táborba ment volna, ahol 2011 júliusában 69 embert, főként tinédzsereket mészárolt le. A támadások előtt alig pár órával hozta nyilvánosságra 1500 oldalas muszlimellenes kiáltványát. A dokumentum bemutatja, ahogy Breivik mentálisan felkészült tettére, ahogy megszerezte a bombatámadásokhoz és a fegyveres támadásokhoz szükséges eszközöket, valamint vannak részek, melyeket teljes egészében az amerikai Unabomber írásaiból plagizált.



A Tech Against Terrorism, az ENSZ által támogatott online terrorizmusellenes szervezet nyomozói múlt hét szerdán találták meg a kiáltványt, amit a Foyles és a Hatchards cégeket is birtokló Waterstones weboldalán lehetett megvásárolni. A „2083 - Az európai függetlenségi nyilatkozat” című kiáltványt három részből álló sorozatként, 30 és 48 font közötti áron hirdették. A manifesztumban szerzői oldal is szerepelt a 43 éves norvég tömeggyilkosról.

Az áruházlánc szerint azonban a kiáltványt nem lehetett megvásárolni. „Ezeket a címeket soha nem tartottuk raktáron könyvesboltjainkban, és nem lehetett megrendelni sem a weboldalunkon, sem az üzleteinkben. Ezek a címek egy pillanatig sem voltak a kurátori kínálatunk részei” - mondta egy szóvivő.

Szakértők szerint az ilyen anyagok sérthetik a brit terrorizmusellenes jogszabályokat. 2021-ben egy brit férfit például azután ítéltek el terrorizmusra való buzdításért, hogy otthonában megtalálták Breivik kiáltványát.

A Tech Against Terrorism azonosította, hogy a kiáltványt egy Észtországban 2019 szeptember óta bejegyzett korlátolt felelősségű társaság adta ki. A Waterstones azonban közölte, hogy nem áll "kereskedelmi kapcsolatban" a kiadóval, így a kiáltványt nem lehetett megrendelni az üzletláncon keresztül. A könyvkereskedő emellett hozzátette, hogy a listázásokhoz a címadatokat egy automatizált adatszolgáltatáson keresztül kapják a Nielsen Book Data-tól, a brit könyvkereskedelem fő aggregátorától, a kiskereskedő pedig azt mondta, hogy extra alapossággal vizsgálta át a listázást, és kizárta az elfogadhatatlan címeket.

„Mivel a katalógus mérete több tízmilliós nagyságrendű, elkerülhetetlen, hogy egyes írások elkerüljék mind a Nielsen, mind a mi figyelmünket. Természetesen amint ezeket észrevesszük, azonnal eltávolítjuk őket” - tette hozzá a Waterstones szóvivője.

Adam Hadley, a Tech Against Terrorism ügyvezető igazgatója szerint az eset azonban aggodalmakat vet fel a brit törvények hatásosságával kapcsolatban. „Ez a felfedezés rávilágít a már meglévő és a javasolt tartalommoderációs jogszabályok kétértelműségére. Milyen mértékben vonatkozna akár a terrorizmusról szóló törvény, akár a készülő online biztonsági törvénytervezet a mainstream weboldalakon árult könyvekre?” - tette fel a kérdést Hadley.