A Herendi újra legyártja Verstappen összetört trófeáját

Újragyártja a Herendi Porcelánmanugaktúra Zrt. a vasárnapi 38. Forma-1-es Magyar Nagydíj trófeáját, amit az ünneplés közben Lando Norris véletlenül összetört.

photo_camera Lando Norris (b), a McLaren versenyzője, Paul Monaghan, a Red Bull főmérnöke, előtte az összetört kupa, tőle jobbra a versenyben nyertes Max Verstappen, illetve a harmadik helyezett Sergio Perez, a Red Bull versenyzői. Fotó: FERENC ISZA/AFP

A versenyt Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte. Az ünneplés során a második helyezett Lando Norris, a McLaren versenyzője a pódiumhoz verve nyitotta fel pezsgősüvegét. A művelet során Verstappen vázája lepottyant és összetört.

Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója hétfőn azt mondta, "sajnálattal vették tudomásul, hogy ez lett a kupa sorsa', de mert szerinte a kupának az országimázs építésében is fontos szerepe van, ezért pótolni fogják.

"A csapatok majd eldöntik, ki volt a hibás, de mi vállaljuk az örömteli és nehéz terhet, és újra elkészítjük" - mondta. Igaz, aztán még a nyilatkozatán belül azt is mondta, hogy minden alkotásukra örökös pótlási garanciát vállalnak, vagyis a Magyar Nagydíj serlegeinek is megvan a másodpéldányuk a mintatárukban. Vagyis most hat hónapnál rövidebb idő lesz előállítani a serleget, Verstappen akár pár héten belül is megkaphatja új kupáját.

A kupa értékét vasárnap 15 millió forintban határozták meg. (Via MTI)