Harvardi tudósok: az olívaolaj fogyasztása 28 százalékkal csökkentheti a demenciához köthető halálozás kockázatát

A Harvard egyetem rendhagyó kutatásában arra jutottak, az olívaolaj fogyasztása 28 százalékkal csökkentheti a demencia okozta halál valószínűségét, írja a Euronews. Az olívaolajat régóta tartják rendkívül jótékony „superfoodnak”, amely az egészséges étrend részeként hozzásegíthet a hosszabb élethez.

A fejlett országokban egyre nagyobb arányban alakul ki az Alzheimer-kór, vagy a demencia másféle formája. A demencia mint gyűjtőfogalom számos tünetet takar, amelyek olyan szinten befolyásolják a memóriát és az egyéb mentális képességeket, ami akadályt jelent a mindennapi élet során.

Az említett tanulmány az első, ami az étrend és a demencia okozta halál közötti kapcsolatot vizsgálja. A kutatók több mint 90 ezer amerikai polgár étrendjét és halálozási adatait elemezték, az étkezési szokásaikról három évtizeden át kérdőívekkel gyűjtötték az adatokat. A kutatásban résztvevők közül 4749-en haltak meg demenciához köthető betegségekben.

photo_camera Fotó: RODGER BOSCH/AFP

A kutatás szerint azoknál, akik naponta több mint fél evőkanál olívaolajat fogyasztottak, 28 százalékkal kisebb volt a demenciával összefüggő halál kockázata azokhoz képest, akik soha, nem, vagy csak ritkán éltek vele. A tanulmány azt is megállapítja, hogy ha napi egyetlen teáskanál margarint vagy majonézt helyettesítünk olívaolajjal, már akkor 8-14 százalékkal csökkenhet a kockázat.



„Kutatásunk eredményei alátámasztják a növényi olajokat, például az olívaolajat ajánló étrendi iránymutatásokat, és afelé mutatnak, hogy ezek az ajánlások nemcsak a szív, hanem potenciálisan az agy egészségét is elősegítik” – mondta Anne-Julie Tessier, a Harvard TH Chan School of Public Health munkatársa, a tanulmány egyik szerzője. Tessier az eredményeket július 22–25. között, az Amerikai Táplálkozástudományi Társaság Bostonban tartott éves ülésén mutatja be.