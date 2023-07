Jászberényben csak hétközben, nappal lehet szülni

Szeptember elsejéig nem üzemel hétvégén és délután 16 óra és reggel 8 óra között a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, és a gyerekosztály sem fogad betegeket ezekben az időpontokba, derítette ki a Telex.

Akire pont este vagy hétvégén jön rá a szülés, elhelyezkedéstől függően a szolnoki Hetényi Géza Kórházba, a ceglédi Toldy Ferenc Kórházba, a hatvani Albert Schweitzer Kórházba vagy a kistarcsai Flór Ferenc Kórházba mehet - bár Szolnokon már egy éve csak hétfőn, szerdán és sürgős esetekben lehet szülni.

Az értesülést az Országos Kőrházi Főigazgatóság is megerősítette. Az átalakítás mögött „személyi változások” állhatnak.



Január elsejétől átmenetileg zárva vannak a szülészeti- és az újszülött ellátási osztályok Szentesen is. Mosonmagyaróváron március óta csak hétköznap lehet szülni, tavaly június óta Mohácsról is Pécsre irányítják a szülő nőket. A szolnoki Hetényi Géza Kórházba a cikk megírásakor is épp szülész-nőgyógyász szakorvost és szülészt keresnek.



Szurovecz Illés márciusban arról írt a 444-re, milyen kilátásai vannak a nőknek, és merre haladjanak a nőjogi szervezetek az Orbán-rendszer Magyarországán. A szülészetek állapota is kulcskérdés kellene, hogy legyen.