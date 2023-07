Megbánta már, hogy leszarta egy alvó ember fejét

"Szörnyen bánja" már tettét az a 25 éves holland fiatalember, aki mallorcai nyaralásán leszarta egy alvó ember fejét. Utólag már belátja, hogy ez "megalázó és gusztustalan" volt.

photo_camera Egy még éppen közölhető képkocka a videóból, amin azért már látszik, hogy mi történhet a továbbiakban. Fotó: Screenshot via Reddit

Az esetről felvétel is készült, ami gyorsan bejárta a közösségi médiát. Azóta a 25 éves fiatalember halálos fenyegetések sorát kapta, azóta az utcára is alig mer kilépni. "Teljesen felfordult az életem, és a szeretteimé is. Már az emigrációt fontolgattam" - mondta az AD holland bulvárlapnak.

Elbeszélése szerint az incidens nyaralásuk utolsó napján történt. Hét jóbarát nyaralt együtt a spanyol szigeten. Aznap hajnalban alaposan kirúgtak a hámból, legalábbis a fiatalember azt állítja, hogy ő maga harminc sört és húsz felest ivott, pedig ez még hetük közt szétosztva se lenne kevés. Akárhogy is, erősen illuminált lehetett, talán ezért is történhetett, hogy amikor az alvó embert látván valaki rákiáltott, hogy "szard le", ő ezt "abban a pillanatban nagyon viccesnek" találta, így le is szarta.

Az esetet egy idegen rögzítette és posztolta a Snapchatre, ahonnan aztán villámgyorsan szétterjedt.

Az eset újra rávilágított, hogy milyen problémákat okoznak garázdálkodásukkal a jellemzően fiatal, ámde nagyon ittas turisták a szigeten, ahol ugyan egy 2020-as törvény szerint akár az utcai alkoholfogyasztást is helyszíni birsággal büntethetik, de a helyi vendéglősök és szállodatulajdonosok júniusi panaszai szerint a hatóságok nem tartatják be. A vendéglátósok szerint a fiatal turisták már napközben berúgnak a strandokon a közértekben olcsón vett italokkal, így mire este kinyitnak a bárok, már mind mattrészegek. (Via NOS)