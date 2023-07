Prigozsin puccsa még csak a kezdet lett volna?

Egy dolog lepte meg igazán az orosz katonákat és kémeket Jevgenyij Prigozsin június végi puccskísérletében: a sikertelensége, írja csütörtökön megjelent cikkében a kevéske megmaradt független orosz hírújság egyike, az Insider több, a körülményekre tekintettel érthető módon névtelenséget vagy legalább beazonosíthatatlanságot kérő forrására hivatkozó cikkében, amely már a címében azt hirdeti, hogy Oroszország hírszerzői szerint Putyinra további puccsok várnak. Persze az ilyen anoním forrásokra támaszkodó cikkek hitelességét nehéz külső szemlélőként megítélni. Az azonban tény, hogy minden, ami a június 23-24-én történteket övezi, legalábbis furcsa. Jevgenyij Prigozsin magánhadserege, a Wagner lényegében akadálytalanul szállhatta meg Oroszország 11. legnagyobb városát, a doni Rosztovot és haladhatott át a 14. legnagyobb Voronyezsen is, hogy aztán kétszáz kilométerre megközelítse a fővárost, Moszkvát.

photo_camera Prigozsin pacsizik a doni Rosztov őt ünneplő polgáraival puccskísérlete végén, már a városból távozóban 2023. június 24-én, szombat este. Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

Hogy aztán feladja a puccskísérletet, amely után azonban retorziók helyett továbbra is szabadon repkedhet magángépével ki-be az országból, miközben átlag orosz polgárokat pusztán azért is bebörtönözhetnek 15 évre, ha az igazságot merik írni Putyin hivatalosan "különleges katonai műveletnek" hazudott ukrajnai háborújáról. Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus, aki dokumentumfilmekkel fenyegette Putyin hatalmát, kilenc éves börtönbüntetését tölti Szibériában.

Volt támogatása

Mi több, Prigozsin nem csupán szabadon mozoghat, de a puccskísérlete óta legalább egyszer személyesen is találkozott Putyinnal. És meg beosztottai se úgy viselkedtek, ahogy azt egy bukott puccs után várná az ember. A Prigozsin szentpétervári főhadiszállásán tartott házkutatás alatt a fia, Pavel a házkutatást végző FSZB-seket fenyegette. "Emlékezni fogok rátok, fenyegette az FSZB-seket" - mesélte egy FSZB-s az Insidernek, hozzátéve, hogy ezután a nemzetbiztonság Pavel Prigozsint nem is vette őrizetbe, csak a cég pár könyvelőjét vitték el. "Aztán őket is elengedték."

Az Insider forrásai szerint legalább ilyen beszédes volt, hogy a puccsisták szinte akadálytalanul indulhatnak neki Moszkvának. Vagy éppenséggel az, hogy a puccs kirobbanása senkit se lepett meg. "A védelmi minisztériumban, meg a kormány egészében mindenkinek elege van már a háborúból, és azt szeretné, hogy legyen már vége. Tapintani lehet az elégedetlenséget, úgyhogy számítottam is rá, hogy valami hasonló fog történni az ősszel. Az, hogy pont Prigozsin állt az élére, meglepő volt, de ha nem érezte volna úgy, hogy a GU (a katonai hírszerzés, régebbi rövidítésével GRU) vezetésében ne lennének támogatói, nem vágott volna bele" - mondta egy katonai hírszerző forrásuk.

E forrás szerint Prigozsinnak a tábornoki karban is voltak támogatói, vagy legalábbis számíthatott a passzivitásukra. Például azok, akik szombat hajnalban a másnaposságukra hivatkozva nem voltak hajlandók semmit se tenni a Wagner menetoszlopának feltartóztatására. Hasonló információi az ukrán katonai hírszerzésnek is voltak, egy a lapnak nyilatkozó ukrán felderítőtiszt egy olyan orosz tábornokról mesélt, aki, miután szombaton berendelték a főhadiszállásra, inkább úgy döntött, hogy tovább iszik. "Értesüléseink szerint ez volt a tipikus reakció" - mondta az ukrán felderítőtiszt.

Moszkva hallgatott

Az Insider a puccs alatt a terepen dolgozó forrásai is hasonlókról számoltak be. A doni Rosztov egyik kerületi kapitányságának vezetője például hiába hívogatta a városi főkapitányságot, mire végre valaki felvette a telefont, csak annyit mondott, hogy "Moszkva hallgat", nincsenek utasítások. Így hát elkezdte hívogatni a többi kerületi kapitányságot, de "senki se tudott semmit, és senki se parancsnokolt". Így amikor végül péntek este 11-kor életbe léptették az "Erőd" kódjelű, ilyen belső lázongások leverésekor életbe lépő műveletet, a rendőrök többsége már részeg volt, sokan már a várost is elhagyták. Jellegzetes példa volt, hogy a belső ellenőrzési osztály egyik nyomozója egy járművet követelt a szolgálatvezetőtől, hogy felderítő körútra indulhasson, mire a szolgálatvezetője élesen letorkolta, hogy "senki sem megy sehova". Másnap, a váltás után az új szolgálatvezető meg közölte vele, hogy ha Prigozsin betörne a kapitányságra és a fegyverraktár kinyitását követelné, ő bizony mindent odaadna neki. "Ők tankkal jönnének, ennyi. Ki etetné a gyermekeimet" - üvöltözött vele a szolgálatvezető.

photo_camera A Wagner harcosai a doni Rosztov utcáin 2023. június 24-én. A magánhadsereg alakulatai az előző este minden ellenállás nélkül szállhatták meg az orosz déli katonai körzet főparancsnokságának is otthont adó nagyvárost. Fotó: STRINGER/REUTERS

Mindezek alapján az Insider orosz katonai felderítő forrása szerint az elégedetlenkedők, akikből bőven akad még, joggal következtethetnek arra, hogy egy puccs akár sikeres is lehet. "Most mindenki láthatta, hogy milyen könnyen és harc nélkül meg lehet ragadni a hatalmat, így most már biztosan többen vannak, akik meg is próbálhatják. Láthatták, hogy lényegében senki se állt ki Putyinért. Ami mostanáig elképzelhetetlen volt, amiről azt gondolták, hogy kizárt, hogy sikerülhetne, azt most többen is meg akarnák ismételni" - mondta.

A Wagner nem volt egységes

De hogy ilyen körülmények között végül miért bukhatott el mégis a puccs? Az Insider szerint bár a GU-ban úgy vélik, hogy a Wagner képes és motivált is lett volna Moszkva elfoglalására, a zsoldoshadseregben dolgozó forrásaik szerint a csapat korántsem volt egységes. Többségüknek például eszében se volt vért ontani a főváros utcáin. Hogy a Wagner mennyire nem volt egységes, azt az Insider egy "Pavel" néven emlegetett wagneres forrása szerint jól mutatja, hogy a puccs után, bár akadtak olyanok, akik Prigozsinra továbbra is "apuként" hivatkozvank, a zsoldosok többsége, köztük Pavel is aláírt a védelmi minisztériumnak, és csak néhányan követték Prigozsint Belaruszba, hogy a szülőföldjüktől távol, sátortáborban éljenek.

És persze még Prigozsin sorsa is alakulhat úgy, hogy az elrettentse azokat, akik most felbátorodnának. "A felkelés idején nehéz lett volna Putyinnak megöletnie Prigozsint, szimplán mert nem volt elég politikai tőkéje hozzá, hogy egy ilyen népszerű figurával leszámoljon. De egy kis idő elteltével már elképzelhető, hogy meg fogja büntetni, már csak azért is, hogy jelzést küldjön a többieknek. Ha én [Prigozsin] helyében lennék, egy ideig nem mennék ki az erkélyre" - mondta az Insider orosz katonai felderítő forrása.