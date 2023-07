„Újabb 14 ezer menekült érkezett Ukrajnából”

„More than 14,000 refugees enter Hungary on Sunday”, vagyis „Több mint 14 ezer menekült lépett be Magyarországra vasárnap”, hirdeti minden ambivalencia nélkül a hivatalos állami hírügynökség, az MTI angol nyelvű híre a rendőrség friss statisztikáira hivatkozva, mely szerint vasárnap az ukrán-magyar határon 7078, a román-magyar határon át pedig 7195 ember lépett át Ukrajnából Magyarország területére.

photo_camera Az orosz-ukrán háború elõl Ukrajnából autóval menekülõ nõt ellenõriznek a magyar-ukrán határon Záhonynál 2022. március 12-én. Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Az angol nyelvű hír alapját az ORFK hétfő hajnali közleménye adja, ebben a rendőrség már ambivalensebben fogalmazott, ők nem menekültekről, hanem határátlépőkről írnak. Ez pedig nem elhanyagolandó különbség. A rendőrség az ukrajnai háború 2022. február 24-i kezdete óta közöl napi statisztikákat az Ukrajnából - egyenesen vagy Románia érintésével - érkezőkről. Ebbe a számba persze mindenkit belevesznek, így például a határ térségében rendszeresen ingázókat is. Mondjuk az is igaz, hogy nem a rendőrség állítja róluk, hogy menekültek lennének.

Ami fura is lenne, mert ha nagyvonalúan napi 12 ezer érkezővel számolunk - csak szúrópróbaszerűen ellenőrizve, a rendőrségi statisztikákban határszakaszonként napi ötezer, vagyis összesen napi tízezer határátlépő a minimum, ezt általában bőven meghaladja a határt átlépők száma -, már az is azt jelentené, hogy a háború kezdete óta mintegy 6,2 millió ukrán, Ukrajna háború előtti népességének bő 14 százaléka érkezett volna Magyarországra.