Budapestre költözik a vizes sportok világszövetsége, ingyen ingatlannal és adómentességgel csábította őket ide a kormány

A vizes sportokat tömörítő World Aquatics (WA) kongresszusa úgy döntött, hogy a svájci Lausanne-ból Budapestre költözteti át a központját. A WA honlapján olvasható beszámoló szerint a svájci városban, a mostani központjuk helyén egy World Aquatics nevű alapítványt hoznak létre, míg a budapesti központot úgy alakítják ki, hogy az "a sportolókat helyezi a központunk középpontjába, egy edzőközpontba".

Ebben a létesítményben lesz két medence, a mű- és toronyugrás mellett a 27 méteres szupertoronyugrás versenyzői is edzési lehetőséget kapnak. Szállodai férőhelyekről is gondoskodtak, írja a Telex. Bár a központ helyét még nem jelentették be, a lap úgy tudja: jó eséllyel a XIII. kerületben, az egykori Láng Gépgyár területén fogják azt kialakítani (ez nagyjából tízperces sétatávolságra van a Dagály strand mellett lévő Duna Arénától). Egyelőre azt sem tudni, hogy a létesítményt mikor kezdik el építeni, mikor tervezik átadni és mennyibe fog majd kerülni.

A WA budapesti központjáról a kongresszuson kitüntetést is átvevő Szijjártó Péter külügyi, külgazdasági és wannabe sportminiszter közleménye annyit árult el: "a kormányzat kész 15 éven át ingyen biztosítani a helyszínt a Nemzetközi Úszószövetségnek, emellett adókedvezményeket és mentességet nyújtanak a szervezetnek, valamint kész megkezdeni az egyeztetéseket a szükséges infrastrukturális beruházásokról". Magyarország egyébként 2017 és 2022 után 2027-ben is vizes világbajnokságot rendez majd.