Fidesz-belharc Körmenden, ahol négy éve csak 90 szavazattal nyert a fideszes polgármesterjelölt

Szembefordult egymással Bebes István fideszes polgármester és Belencsák István alpolgármester Körmenden, amelynek élén 2002 óta áll Bebes - de amíg 2014-ben még 62 százalékos fölénnyel, addig a legutóbbi választáson már csak 2674:2584-os szavazatkülönbséggel, 50,86 százalékkal nyert (az egykori kosaras Bebes kihívója akkor az a Patonay Imre volt, aki 1987-ben a sporttörténelmi aranyérmet szerző körmendi kosárcsapatot edzette).

Az Rtl.hu azt írja: a körmendi Fidesz több tagja közölte Bebessel, hogy nem őt, hanem Belencsákot indítják a jövő évi önkormányzati választáson. A polgármester ebbe a döntésbe nem akar beletörődni: kilátásba helyezte, hogy a Fidesz támogatása nélkül, függetlenként is elindul jövőre. Emellett a vasi kisvárost Bebesre hivatkozó aktivisták járják, akik arról érdeklődnek, hogy a helyiek rá, vagy a nemrég hivatalos Facebook-oldalt indító Belencsákra szavaznának-e inkább.

A körmendi önkormányzat szerdán rendkívüli ülést is tart, a testület elé kerül a helyi rádió ügye is. Az Úgytudjuk.hu szerint Bebes azt akarja elérni, hogy a képviselők menesszék a helyi rádió éléről azt a Molnár Dánielt, aki korábban a bizalmasa, egy időben polgármesteri kabinetének vezetője volt. (A helyi média, ahogy ez az országban megszokott, Körmenden is jellemzően a politika kiszolgálója: amikor a 2019-es kampányban ott jártunk, a városi lap akkor épp legfrissebb számában Bebesről négy fotó és cikk volt, míg a független Patonayról egy sem, és a helyi rádióban is csak annyi, hogy ő bizony az MSZP embere). Az Rtl szerint kétséges azonban, hogy Bebes terve bejön szerdán, mivel a testületben rajta kívül hat Fidesz-KDNP-s, négy független és egy jobbikos képviselő ül.