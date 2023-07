Jégeső lyukasztotta ki egy repülő orrát, kényszerleszállásra kényszerült a gép Rómában

Napok óta heves viharok tombolnak Olaszország északi részén - miközben délen és Szicíliában kánikulai, 45 fok körüli hőség és szárazság pusztít -, az ítéletidőnek már halálos áldozata is van: Milánótól északra egy Lissone nevű településen meghalt egy 58 éves asszony, akire a viharban rázuhant egy fa.

A Repubblica hírösszefoglalójából az is kiderül: a Milánóból, a Malpensa repülőtérről New Yorkba tartó járatnak pedig kényszerleszállást kellett végrehajtani a római Fiumicino repülőtéren, olyan súlyosan károsodott a gép. A Delta Airlines 185-ös járata 12.50-kor indult, és a közvetlenül a felszállás után heves jégesőbe került. Ez olyan súlyos károkat okozott a repülőgépben, hogy lehetetlenné vált az út folytatása. A gépnek megsérült az egyik szárnya és a jég betörte az orrát is. Biztonsági okokból a római Fiumicino repülőtéren hajtottak végre kényszerleszállást alig egy órával az indulás után.