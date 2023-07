Nagy Zsolt: Végtelenül csalódottan állok a pálya szélén és nézem, hogyan lopják és becstelenítik meg ezt az országot

„Itthon egy nagyon kis része ennek az országnak, köztük én is, végtelenül csalódottan áll a pálya szélén, és nézi, ami történik. Hogy hogy lopják és becstelenítik meg ezt az országot. Szégyellem magam Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában, amikor megkérdezik, hogy: Where are you from? A válasz után mindig rögtön hozzá kell tennem, hogy nem értek egyet Orbánékkal. Mindenhol. Nem lehetek büszke a saját országomra Magyarországon kívül. Azt érzem, hogy meghalt egy részem” – ezt a Marie Claire-nek adott interjújában mondta Nagy Zsolt színész, aki elmondta, hogy ennek ellenére „semmiképpen sem” szeretne külföldre menni.

„József Attila, Örkény István, Ady Endre, Radnóti Miklós, Vörösmarty Mihály. Én ezek miatt az emberek miatt maradok itt, ők azok, akik miatt nem fogom elhagyni az országot. Nekem kell megvédenem őket, én fogok beszélni róluk úgy, ahogy ők beszéltek az emberekhez. Nekem ez a dolgom, színész vagyok, Magyarországra születtem. Nem érdekel a pénz, nem érdekel Hollywood, nem érdekel a fény, a siker.”

Nagy Zsolt arról is beszélt, hogy „nyugtalanító”, amit maga körül lát. „Nem akarok a politikába belemenni, de egyszerűen nem tudsz elmenni olyan dolgok mellett, hogy a szomszédos országban háború van és hogyan áll hozzá a kormány – ezt sosem fogom megbocsátani nekik. Vannak ukrán ismerőseim és barátaim, akiket cserben hagyott ez a kormány, elfordult ezektől az emberektől, miközben békére hivatkozva impotenskedik.”

Szerinte „ebben az országban úgy van”, hogy „a miniszterelnök kiválasztotta a saját embereit, és ő viszi, manipulálja, és vezet rossz felé”, aminek „nagyon kemény következményei lesznek, viszont a választópolgárok nagy százaléka már nem fog élni akkor, amikor ezeknek a következménye begyűrűzik és lecsap”.