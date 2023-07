A vizes sportok világszövetsége után más sportszervezeteket is ide csábítana adókedvezménnyel a kormány

„A zászlóshajót mindig követik a kisebb hajók, csónakok, bízunk benne, hogy ezúttal is így lesz, mert egyre inkább versenyképesek vagyunk más, korábban vonzó helyszínekkel szemben, a kedvezményes adó- és jogi környezet, a nyugalom, a biztonság felértékelődő szempontok és mi többek között ezeket tudjuk nyújtani” – nyilatkozta Szijjártó Péter a Nemzeti Sportnak annak kapcsán, hogy a vizes sportokat tömörítő World Aquatics (WA) Budapestre költözik majd.

Ahogy azt kedden megírtuk, a WA kongresszusa úgy döntött, hogy a svájci Lausanne-ból Budapestre költözteti át a központját. A keddi közleményben már megszólalt Szijjártó, aki azt mondta: „a kormányzat kész 15 éven át ingyen biztosítani a helyszínt a Nemzetközi Úszószövetségnek, emellett adókedvezményeket és mentességet nyújtanak a szervezetnek, valamint kész megkezdeni az egyeztetéseket a szükséges infrastrukturális beruházásokról". Magyarország egyébként 2017 és 2022 után 2027-ben is vizes világbajnokságot rendez majd.

photo_camera Huszain al-Muszallam, a Nemzetközi Úszószövetség (WA) elnöke (b) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) kezet fog a szervezet székházának Budapestre költözésérõl szóló megállapodás aláírásán a Nemzetközi Úszószövetség kongresszusán Fukuokában. Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

Ebben a létesítményben lesz két medence, a mű- és toronyugrás mellett a 27 méteres szupertoronyugrás versenyzői is edzési lehetőséget kapnak. Szállodai férőhelyekről is gondoskodtak, írja a Telex. Bár a központ helyét még nem jelentették be, a lap úgy tudja: jó eséllyel a XIII. kerületben, az egykori Láng Gépgyár területén fogják azt kialakítani (ez nagyjából tízperces sétatávolságra van a Dagály strand mellett lévő Duna Arénától).

A költözés részleteiről Szijjártó a Nemzeti Sportnak most ezt mondta: „Már az idén ősszel megérkezik az első előkészítő csapat, amely informatikai, logisztikai szakemberekből áll majd. 2026 negyedik negyedévére kell mindennek elkészülnie, hatvanöt-hetven tagból álló nemzetközi stáb dolgozik majd itt, amelyben sok lesz a magyar, sőt ők lesznek majd többségben. Hogy pontosan miből áll majd az infrastrukturális fejlesztés, arról ez év végén kell aláírnunk egy kiegészítő megállapodást. De az biztos, hogy az irodai funkción túl szeretne a nemzetközi szövetség képzési, szakmai feladatokat is telepíteni hozzánk, ami nincs ellenünkre, mert minden nálunk megvalósuló sportinfrastruktúra végső soron az országé, a magyaroké.”