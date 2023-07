Lecserélik a sarló-kalapácsos címert a kijevi Haza Anyácska szobron

Ukrajna háromágú szigonyt ábrázoló címerére cserélik a sarló-kalapácsos szovjet címert a kijevi Haza Anyácska szobron az ország függetlenségének 32. évfordulójára. Hatvankét méteres magasságával ez Európa legmagasabb szobra, a kezében tartott pajzs 12x8 méteres.

Preparatory work to replace the Soviet coat of arms with the Ukrainian trident on the l "Motherland" monument has already begun



The sculpture is to be renewed by Ukraine's Independence Day on August 24. pic.twitter.com/kQQ0bhPe19