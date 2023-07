Nem fogja elvenni a munkánkat és robotoknak adni azt! – ordibálta a színészek tüntetésén a Breaking Bad sztárja

A The Breaking Bad Walter White-ja, Bryan Cranston is részt vett azon a tüntetésen, amelyet a Disney-hez tartozó ABC News irodájánál tartottak New Yorkban. A tömeg, amelyet nagy részt a SAG-AFTRA nevű színész szakszervezet szervezett, azért épp oda ment, mert a Disney vezérigazgatója korábban bírálta a sztrájkoló színészeket és azt mondta, teljesen indokolatlan a felháborodásuk. Neki üzenve Cranston azt kiabálta a színpadon: „Nem fogja elvenni a munkánkat és robotoknak adni azt!” Majd hozzátette: „Nem hagyjuk, hogy elvegye a munkához és a tisztességes megélhetéshez való jogunkat. És végül, és ez a legfontosabb, nem fogjuk hagyni, hogy elvegye a méltóságunkat.”

Cranstont a The Wire Bunk Morelandje követte a színpadon. Wendell Pierce a szakszervezetbe való belépés fontosságáról beszélt.

A színészek és írók szakszervezetei hasonló gondok miatt kezdtek sztrájkolni, előbb az írók még májusban, aztán a színészek július közepén. Az egyik fő ok pedig az, hogy miközben a streaming szolgáltatók megjelenése, felvirágzása és egyre agresszívebb versenye elhozta a tévésorozatok virágkorát, közben teljesen átalakította, hogy hogyan gyártják a sorozatokat, és főleg azt, hogyan fizetik ki az azokban dolgozókat, legyenek akár forgatókönyvírók, akár színészek. Minderről ebben a hosszú cikkben írtunk.



