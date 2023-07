A kínai külügy egy kérdésre sem volt hajlandó válaszolni a külügyminiszter eltűnésével kapcsolatban

Több mint húsz kérdést tettek fel egy pekingi sajtótájékoztatón Csin Kanggal, a kínai külügyminiszterrel kapcsolatban, de a média képviselői nem kaptak választ kérdéseikre, hogy hova tűnt a külügyminiszter.

Csin Kang több mint egy hónapja nem jelent meg a nyilvánosság előtt, most kedden bejelentették, hogy menesztették tisztségéből, helyére pedig elődjét nevezték ki. A bejelentés után azonnal töröltek minden Csin Kangra vonatkozó utalást a kormányzati honlapokról.

A szerdai sajtótájékoztatón Mao Ning külügyi szóvivőt többször is megkérdezték, hogy miért távolították el tisztségéből Csin Kangot, hogy hol van most, hogy tagja maradt-e az államtanácsnak, hogy korrupciós vizsgálat folyik-e ellene, illetve hogy elődje – aki most egyben utódja is – ideiglenes-e. A kérdések többségére Mao Ning azt válaszolta, „nincs információja”,

Csin Kang utoljára június 25-én jelent meg a nyilvánosság előtt. Július elején egy külügyminisztériumi szóvivő még „egészségügyi okokra” hivatkozva indokolta meg a külügyminiszter távollétét, de ezt azóta sem részletezték vagy tisztázták. Eltűnése viszont felerősítette a találgatásokat, hogy viszonya van egy ismert televíziós műsorvezetővel. (Guardian)