A Trump által kinevezett bíró nem fogadta el a vádalkut Joe Biden fia ügyében

Nem sikerült megkötni a vádalkut, miszerint Hunter Biden, Joe Biden amerikai elnök fia bűnösnek vallja magát adócsalásban és lőfegyverrel való visszaélésben, írja a BBC. Az egyezséget több hétig tárgyalták, és a tervek szerint megkímélte volna a fiatalabbik Bident a börtönbüntetéstől, a bírónő azonban nem hagyta jóvá az alkut. Hunter Biden ügyvédei 14 napot kaptak arra, hogy új megállapodást kössenek az ügyészséggel.

photo_camera Fotó: CELAL GUNES/Anadolu Agency via AFP

A múlt hónapban bejelentett vádalku értelmében két bűncselekménnyel vádolták volna meg azért, mert nem fizette be időben az adóját 2017-ben és 2018-ban. Azt is be kellett volna ismernie, hogy kábítószer-fogyasztó létére illegálisan tartott fegyvert, és bele kellett volna egyeznie, hogy a súlyosabb bűncselekmény vádja és az esetleges börtönbüntetés helyett elvonóra küldik.

A háromórás meghallgatás során azonban a Trump által kinevezett Maryellen Noreika megkérdőjelezte, hogy az alku Hunter Biden számára mentességet biztosít-e olyan bűncselekmények alól is, melyekben később indulna eljárás. Azt mondta, hogy a megállapodás nem szokványos feltételeket tartalmaz, és a lőfegyverrel való visszaélésre javasolt megoldás szokatlan.

A Fehér Ház szerdai közleményében azt írta, hogy az „elnök és a first lady szeretik fiukat, és támogatják őt, miközben folytatja életének újjáépítését”.