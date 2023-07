Most talán tényleg megindul az ukrán roham

Az ukrán erők két hónapnyi kimerítő, lassú térnyerés után fokozták ellentámadásukat, és újabb támadást indítottak az ország déli részén, miközben egyre közelebb kerültek a keleti Bahmut városához, írja a Guardian.

photo_camera Ukrán katonák árkot ásnak Bahmut közelében február 1-én Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

A New York Times meg nem nevezett Pentagon-tisztviselőkre hivatkozva azt írta, hogy az ellentámadás fő része most kezdődött meg, az ukrán hadsereg erősítést küldött az orosz védelem egy vélt gyenge pontjára, Zaporizzsja régióba. A Washington Post azonban egy másik tisztviselőt idéz, aki szerint még korai következtetéseket levonni, így óvatosságra intett.

Szerdán Igor Konaszenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője masszív támadásról és heves harcokról számolt be Orehov településtől délre, de azt mondta, hogy a támadást visszaverték. Rybar orosz katonai blogger viszont több mint 80 páncélozott jármű, köztük harckocsik, gyalogsági harcjárművek, páncélozott személyszállítók támadásáról számolt be, hozzátéve, hogy az ukrán erőknek sikerült előre haladniuk.

„Ez a nagy próba” – idézte a New York Times egy magas rangú amerikai tisztviselőt. Az ukránok hetek óta koptatják az orosz védelmet Zaporizzsjában, és bombázzák az orosz lőszerraktárakat és logisztikai csomópontokat a frontvonalak mögött. Az, hogy kirúgták a régió orosz parancsnokát, Ivan Popovot, szintén növelte azt az érzést, hogy az oroszok sebezhetők.

Az ukrán erők offenzívát folytatnak a donyecki Bahmut város körül, az elmúlt napokban a jelentések szerint elfoglalták Andrijivka falut, és a mintegy négy mérföldre délre fekvő Klicsivka falu körül is megszereztek fontos magaslatokat és erdőket.

photo_camera Az ukrán hadsereg szovjet időkből örökölt BM-21 Grad rakétavetője orosz állásokat bombáz Bahmutban 2023. április 23-án. Fotó: Szergej Sesztak/AFP

Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint minden rendelkezésre álló fegyverrendszert bevetnek a harcokban, beleértve a nemrég szállított amerikai kazettás bombákat is. Az Institute for the Study of War „taktikailag jelentősnek” nevezte az ukrán előretörést, és néhány orosz katonai blogger is megerősítette Ukrajna előretörését Orihiv térségében.

A nyugati fotelszakértőkben az elmúlt hetekben aggályokat ébresztett az ukrán előretörés a várakozásoknál lassabb tempója - amire persze magyarázat, hogy egy erős, kiépített védelmet kellett támadniuk megfelelő légi támogatás nélkül, miközben a már említett fotelszakértők a NATO áttörési doktrínájának megvalósítását kérték számon az ukrán hadseregen, bár annak nemhogy a légi támogatás, hanem egyenesen a légi fölény a feltétele.

Ilyen kritika volt a Bildben a Bundeswehr egy névtelen jelentésére hivatkozó írás, mely szerint az ellentámadást hátráltatta, hogy a NATO által kiképzett katonák helyett harctéri tapasztalattal rendelkező ukrán katonákat léptettek elő, akiknek taktikai és vezetési képességeik hiányosak voltak. Az ukrán fegyveres erők nem reagáltak a Bild által közölt állításra. Egy brit védelmi forrás vitatta a német értékelést, és a Telegraphnak azt mondta: „[b]iztosan rengeteg problémájuk van az ukránoknak, de nem hiszem, hogy ez a német vád ezek közé tartozik”.