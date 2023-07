Orbán az atlétáját kilógatva adott interjút a Puskás Akadémiában a Puskás Akadémiáról a Puskás Akadémia kommunikációs igazgatójának

„Egy akadémia mindig más, és mi egy akadémia vagyunk. Egy akadémiának az aktuális helyezésen túli céljai vannak, mondjuk úgy, hogy távlatiak, kicsit nagyképűen történelmiek. Tehát a mi dolgunk ugye az, hogy olyan futballistákat neveljünk a magyar labdarúgás számára, akikkel vissza tudunk kapaszkodni a világ élvonalába, röviden összefoglalva. És ezt mi egy Puskás Akadémián keresztül tesszük. Úgyhogy nekünk a saját céljainkat kell szem előtt tartani. Mármint a Puskás Akadémiának” – így kezdte interjúját Orbán Viktor, aki kigombolt ingben, atlétáját kilógatva ült le beszélgetni a Puskás Akadémiáról a Puskás Akadémia stadionjában, a Pancho arénában Istenes Lászlóval, a Puskás Akadémia kommunikációs igazgatójával.

Orbán, akinek első és második kormányzása között sikerült megalapítania a Puskás Akadémiát, majd annak később stadiont építenie a saját háza mellé, az iszonyatosan hosszú interjúban azt mondta: „A Puskásnak azt a küldetést kell beteljesítenie, ami így is leköti minden erőnket, minél több tehetséges gyereket kiváló iskolai és szakmai háttérrel, a legjobb minőségű tudást nyújtva, nagyszerű volt futballistákkal, egyéni képzéssel fűszerezve eljuttassunk az NB I, a válogatott és a nemzetközi nagy bajnokságoknak a kapujába”.

Elmondta még, hogy szerinte ha a külföldre került volt Puskás-akadémisták is itt lennének, nagyon erős lenne a keret. „A legjobbjaink külföldön vannak. Mert ha ők itthon lennének, akkor mi a Fradival pariban lennénk a bajnoki címért.”

Aztán összeállított egy all star-csapatot is korábbi Puskás-akadémistákból:

„Akkor azt mondanám, hogy a Tóth Balázs védhetne, a Szoszó itt van a jobb oldalon, a válogatott Nagy Joe ott a balfutóba', a bal oldali védőben Tamás Márk, aki most szerződött valahova, talán éppen Azerbajdzsánba Sepsiszentgyörgyről, a Spandler Csabi az most épp a Videotonban játszik, de saját nevelésű középhátvéd. Itthon lenne a Scholes a Zsótér Donát, hogy mondjak egy másikat, a Gyurcsó, most ment el a Kis Tomi, de itt van a Gyuszika, és itt van a Sallai, aki meg a Bundesligában játszik” – mondta Orbán, aki azzal folytatta, hogy „ha ők mind itthon lennének, akkor egy darab külföldire se volna szükségünk, az all star-Puskás Akadémia versenyben lenne a bajnoki címért. De elviszik a legjobbjainkat, és nem is baj, hogy elviszik, mert a magyar futballnak arra van szüksége, hogy a legjobbak a csúcsbajnokságokban kapjanak nagyobb terhelést, nagyobb kihívást, és így tudják szolgálni a válogatottat.

Akit szeretné teljes egészében élvezni Orbán Viktor kigombolt ingjét és értekezését a fociról, az alább megnézheti a több mint 22 perces beszélgetést: