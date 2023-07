Orbán Balázs: Azok balhéznak Libri-ügyben, akiknek rosszul állnak az eladási számaik

„Úgy látom, azok az írók balhéznak most elsősorban, akiknek az eladási számai rosszul állnak, és jól jön nekik az ingyenreklám. Akiknek az eladási számai rendben vannak, még ha nem értenek is egyet a kormány politikájával, nem csapnak extra hírverést, normálisan közelítik meg a kérdést” – mondta a Mandinernek Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója abban az interjúban, amiben a Libriről kérdezték, miközben Orbán Balázs a Librit megvásárló MCC kuratóriumi elnöke is, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője pedig az MCC főigazgatója és most már a Libri elnöke is.

Orbán Balázs az interjúban is elmondta, hogy „egyetlen iránymutatást” adott tulajdonosként a cégvezetőknek: „nem kell ideológiai csatározásokban részt venni, azonban a jogszabályokat be kell tartani”.

„Az Országgyűlés hozott egy gyermekvédelmi törvényt, amely kimondja, hogy tizennyolc év alattiakat ilyen indoktrináló célzattal ne lehessen szexuális tartalmakkal bombázni. Ha körbenézünk: Amerikában és Európa nyugati felén szinte élet-halál harc zajlik a gyermekek testi és lelki üdvéért. Tíz éve nem gondoltam volna, hogy a világ ennyire rövid idő alatt ilyen dekadenciába zuhan. Magyar­országnak az aktuális trendből ki kell maradnia, szerencsére ebben társadalmi konszenzus mutatkozik. Azt pedig túléljük, hogy a baloldal meg az amerikai nagykövetség nem része a konszenzusnak. Karácsony Gergely és az egész baloldal nem támogatta a gyermekvédelmi törvényt, ők simán ráeresztenék az lmbtq-propagandát az óvodákra és az iskolákra” – mondta Orbán Balázs, hozzátéve még, hogy „mély meggyőződése”, hogy „lehetne olyan közös értelmezést találni, aminek politikai oldaltól függetlenül mindenki tudna örülni”.

„Szerintem minden liberális és konzervatív szerzőt – nem beszélve azokról, akiknek nincs is közük a felosztáshoz – csak bizakodással tölthet el, hogy itt egy tőkeerős piaci szereplő, amely hisz a magyar könyv és olvasás jövőjében.” Orbán Balázs szerint „továbbra is azok a kötetek lesznek a polcokon, amelyek olvasói igényre tarthatnak számot. Amelyek meg nem, azok nem lesznek a polcon – ez talán változás egyesek szemében.”

A Libriben július elején kezdték el fóliába csomagolni azokat a könyveket, amik a gyermekvédelminek nevezett homofób törvény értelmében problematikusnak lettek bélyegezve, például azért, mert meleg karakterek vannak bennük. A kormányközeli MCC-hez került Libri megerősítette, hogy a törvény miatt fóliáznak be egyes könyveket.