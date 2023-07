A Fradi hozta a kötelezőt, mégis olyan érzése van az embernek, mint miután langyos sört ivott

A Ferencváros az európai futball két polcával lejjebb, a Konferencia Liga selejtezőjében az ír Shamrock Rovers ellen már hozta azt, ami a Bajnokok Ligájában lett volna az elvárás: biztos játékkal, 4-0-ás eredménnyel hazaküldte az ellenfelet.

A stadionban a hangulat a megszokotthoz mérten inkább hasonlított egy délutáni piknikhez, magához képest még a B-közép is visszafogottan biztatta a csapatot, a B-szektor szélein már nagyrészt üres oszlopok is akadtak. A múltkori hideg zuhany után a meccs előtt az érződött a lelátón, hogy az emberek kevésbé lelkesek, mint egy hete, és inkább kivárnak, hogy a csapat visszaszerzi-e a bizalmukat. Nem is zengett egyetlen a klubvezetésnek vagy a játékosoknak odaszúró rigmus, és kritikus transzparensek sem voltak kifeszítve a széksorok között. A múlt heti pofon utáni javításra már jóval kevesebben voltak kíváncsiak: félház volt, a vendégszurkolók is csak szétszórtan üldögéltek a szektorukban.

photo_camera Ronan Finn, az ír Shamrock Rovers játékosa (b), valamint a ferencvárosi Mohammed Abu Fani (b2) és Cristian Ramírez (j) a labdarúgó Konferencia-liga selejtezõjének második fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Shamrock Rovers mérkõzésen a budapesti Groupama Arénában 2023. július 27-én Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A meccs tapogatózással indult, az első cirka 15 percben a játék leginkább a kapuk előtt folyt, a középpályával nem igazán törődtek a csapatok. Ekkor még a Shamrock kezdeményezett, a 6. percben a vendégeknek volt az első komoly helyzete is, Dibusznak az ötösön belül kellett bravúrt védenie. Ezután a Fradi észrevette, hogy elkezdődött a mérkőzés, majd pár percig az ellenfél kapuja előtt tartották a labdát, az első értékelhető helyzetüket pedig Sigér Dávid be is lőtte is a 17. percben. Igaz, ehhez az is kellett, hogy az írek kapusa csúnyán mellényúljon a tizenhatoson belülről kapura piszkált labdának, ami így becsorgott a felső lécről.

Ezután az FTC átvette az irányítást, dominálta a játékot, a Shamrock egy-két ötlettelen előreívelésén kívül szinte végig birtokolták a labdát. A 32. percben érkezett is a második gól: egy középre ívelés után az Oroszországból frissen visszaigazolt Christian Ramirezhez került a labda, aki belsővel középmagasan eltette a rövidbe a tizenhatos vonala mellől.

A mérkőzés dinamikája innentől a végső sípszóig kimerült abban, hogy a Fradi tartja a labdát, és időnként becsületből próbál szépen játszani a kapu előtt. A hazai játékosok rövidpasszos játékkal, néha-néha cselekkel és mélységből induló kapura törésekkel pár látványosabb helyzetet is kialakítottak, labdavesztés után pedig már az ellenfél harmadában letámadtak. A Shamrock az egész második félidőben épkézláb támadást szinte fel sem épített, ha pedig mégis átjutottak a felezővonalon, lövés nemigen lett belőle. A második félidőben volt, hogy annyira leült a hangulat, hogy a speaker még a B-közép hangerejére is csak azt tudta mondani, hogy tragikus. Két keményebb, sárgát érő vendégek által elkövetett falton kívül nem is strapálták túlságosan egymást a játékosok.

A Fradinak ezúttal sikerült hoznia a kötelezőt, miután a feröeri félprofik ellen megalázták magukat. A meccs után az ultrák a szokásosnál talán valamivel kedvetlenebbül, de megtapsolták a játékosokat, a B-közép még ünnepelte a góllal visszatérő Ramirezt, a legtöbben viszont gyorsan el is hagyták a lelátókat addigra.

Miután az Európa Liga tavalyi kiírásában a legjobb tizenhat közé jutott, a szurkolók többet vártak volna a Konferencia Liga selejtezőkörös csapatainak szétverésénél a magyar rekordbajnoktól. Olyan volt ez a győzelem, mint a sör a kezemben forgatott fradis repohárban: oké, van, de igen langyos, és habár nem rossz, korábban jobban esett volna. Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Ferencvárosi TC-Shamrock Rovers (ír) 4-0 (2-0)

Groupama Aréna, 10 735 néző, v.: Asot Ghaltahcsjan (örmény)

gólszerzők: Sigér (16.), Ramirez (32.), Traore (47.), Varga (74.)

sárga lap: Esiti (92.), illetve Hoare (50.), Finn (57.)



Ferencvárosi TC: Dibusz - Makreckis, S. Mmaee, Cisse, Ramirez - Sigér (Esiti, 77.), Zachariassen (Lisztes, 72.), Abu Fani - Marquinhos (Ben Romdhane, 72.), Varga (Katona, 88.), Traore (Owusu, 77.)



Shamrock Rovers: Mannus - Cleary, Lopes, Grace - Kavanagh, Burt (Razi, 79.), Poom, O'Neill, Hoare - Towell (Finn, 49.), Kenny (Greene, 79.)