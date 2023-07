A Miniszterelnökség szerint nehéz szövegértési képességeket elvárni a diákoktól, ha az a Pedagógusok Szakszervezeténél is hiányzik

Civil szervezetek csütörtökön közös levélben emlékeztették Gulyás Gergelyt, hogy „a roma tanulók oktatási sikertelenségében összpontosul ugyanis a magyar közoktatás szinte minden problémája”. A levelet arra válaszul írták, hogy Gulyás a kormányinfón a diákok rossz szövegértési eredményeivel kapcsolatban azt mondta: „Az iskolaügyben továbbra is integrációs nehézségek vannak. Ott, ahol a cigány gyermekek száma nagyon magas, ott ezek a problémák sokkal erősebben jelentkeznek”.

A Pedagógusok Szakszervezete is reagált Gulyás kijelentésére, szerintük a kormány az „elmúlt 12 év alatt szinte semmit sem tett a diákok esélyegyenlőségéért, a hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek felzárkóztatásáért, sőt, Magyarországon az iskola még növeli is a társadalmi különbségeket a diákok származásától függetlenül”.

Közleményükben azt is írják, hogy a PSZ „évek óta azt hangsúlyozza, hogy a felzárkóztatáshoz több pedagógiai asszisztensre, gyógypedagógusra és fejlesztő pedagógusra, szociális munkásra lenne szükség. Évek óta több pénzt kellett volna fordítani a roma származású gyermekek, diákok felzárkóztatására, nem utolsó sorban megbecsülni azokat az oktatásban dolgozókat, azokat a pedagógusokat, akik a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű térségekben dolgoznak”.

A Miniszterelnökség válaszul kiadott közleményt „nehéz szövegértési képességeket elvárni a diákoktól, ha az a Pedagógusok Szakszervezeténél is hiányzik” felütéssel. Szerintük a PSZ úgy ítéli el a Gulyás kijelentését, hogy - mint a nyilatkozatból kiderül - maga is egyetért vele. Mielőtt reagálnának a szakszervezet által megfogalmazott kritikákra, azt írják, hogy a „tanárok megbecsüléséért való aggódás különösen hiteltelen egy olyan szakszervezettől, amely annak a baloldalnak a kampányát támogatta és ma is azokkal a pártokkal fúj egy követ, amelyek mindent megtesznek Brüsszelben, hogy a kormány által tervezett, az elmúlt 30 évben példátlan nagyságú pedagógus-béremelést megakadályozzák.”

Ezután a közleményben felsorolják, hogy a kormány szerintük mit tett eddig a szegregáció kiküszöbölése érdekében:

minden tankerület esélyegyenlőségi intézkedési tervvel rendelkezik,



létrehoztak a roma szakkollégiumi rendszert,



a tehetséges diákok felzárkózását elősegítendő országos hálózatként működtetik az Arany János Programot, kollégiumi elhelyezést, ösztöndíjat biztosítanak,



programot indítottak a halmozott hátrányokkal küzdő cigány lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentése érdekében.



A Miniszterelnökség szerint az „új pedagógus életpályatörvénynek és az arra alapozott pedagógus béremelési programnak” az egyik célja, hogy a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása javuljon.