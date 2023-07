Az Integritás Hatóság pont ugyanazt találta gyanúsnak Szálkán, ami miatt civilek már évek óta tiltakoztak

Csütörtöki közleményében jelentette be az Integritás Hatóság, hogy feljelentést tettek a NAV-nál költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétségének a gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, valamint egy közbeszerzést is felfüggesztett 50 napra a Tolna megyei Szálka község 3 fejlesztési beruházása ügyében folytatott vizsgálata lezárása után. A beruházásokra a település önkormányzata összesen 316 316 560 forint EU-támogatást nyert el.

Szálka történetével 2021 őszén mi is részletesen foglalkoztunk: az apró, rendkívül szép helyen fekvő falu lakói kezdtek el tiltakozni, eredetileg a strand lebetonozásának terve ellen, de aztán kiderült, hogy jóval nagyobb beruházásokat is tervez az önkormányzat, melyek szerintük ráadásul nem a falu, hanem csak pár ingatlanbefektető érdekeit szolgálnák.

photo_camera A szálkai tó felülről. Elől a strand, hátul a templom Fotó: Halász Júlia

Most, több mint másfél évvel később gyakorlatilag ugyanerre az eredményre jutott az azóta EU-s nyomásra létrehozott Integritás Hatóság vizsgálata is. A vizsgálat során három EU-s projektet vizsgáltak, egyrészt a strand esetét, ahol az az érdekes helyzet áll fenn, hogy a falu polgármestere egyben a strandot üzemeltető cég tulajdonosa is, és a hatóság szerint itt a fejlesztés célja a vállalkozás tényleges profittermelő képességének növelése volt.

A másik két projekt a papíron a település vízrendezését szolgáló összefüggő beruházás volt, és a hatóság ezek esetében is ugyanarra jutott, amit ott jártunkkor a civilek is kifogásoltak: hogy a vízelvezetés helyett a beruházás tényleges célja elő-közművesítés és betonút építése, amely az út környezetében lévő ingatlanok értékét többszörösére növeli. Ebből az értéknövekedésből egy jól körülhatárolható érdekcsoport profitál.

photo_camera Balra a kivájt domboldal, jobbra látszódik, hogy milyen volt régen Fotó: Halász Júlia

A vizsgálat nyomán a hatóság elrendelte a szálkai önkormányzat által kiírt közbeszerzés eljárás 50 napra történő felfüggesztését, valamint feljelentést tettek a NAV-nál bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétségének a gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően elküldték a feljelentést az Európai Ügyészségnek és az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) is.