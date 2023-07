Az ukránok nem fáradtak ki – még bele se lendültek igazán

„Az ukránoknak elfogyott az erejük” - jelentette ki július 28-i, szokásos péntek reggeli igehirdetésén Orbán Viktor. A miniszterelnök nagy jósnak tartja magát, utólag például már úgy emlékszik, hogy az ukrajnai háború kitörését is előre megjósolta. Olyan ez, mintha odasétált volna az elromlott faliórához, áttekerte volna a mutatóját 1 óra 43 percről 5 óra 12-re, hogy aztán azt mondja, „lám, akkor is pontos volt”.

Talán kevesebb időt kéne töltenie Szoszóval, Gyuszikával és Spandler Csabival. Vagy ha mondjuk a TASzSz helyett a harci jelentésekből tájékozódna, feltűnhetett volna neki, hogy az ukránoknak olyannyira nem fogyott el az erejük, hogy az ellenoffenzívára összevont 32-34 dandárjuk javát még be sem vetették. Összehasonlításképpen: a magyar honvédség némi kreatív könyveléssel jelenleg papíron 3 dandárból áll, de létszámuk és képességeik alapján magunk közt nyugodtan mondjuk ezt kettőnek.

Harcászati sikerek

Az ukrán fegyveres erők módszeresen előkészített ellenoffenzívájuk során lényegében a héten vetettek be először századerőnél nagyobb erőket Sztaromajorszke térségében, az orihivi frontszakaszon, ahol egyből át is törték az orosz vonalakat. A szerdai műveletekből - melyek eredményeit csütörtökre erősítették meg a Deepstatemap ukrán rádióforgalmazásból is tájékozódó önkéntes szerkesztői, és amelyeket még az orosz katonabloggerek is megerősítettek - még mindig óvatosan kell csak messzemenő következtetéseket levonni.

photo_camera Az orihivi frontszakaszon az elmúlt napokban harcászatilag jelentős eredményeket értek el az ukrán erők. Fotó: Deepstatmap