Írt egy könyvet betűk nélkül, imádja érte a Fidesz

photo_camera Michael Knowles, amerikai újságíró 2023 július 28-án az MCC Feszten Esztergomban Fotó: Kristóf Balázs/444

Egy 33 éves amerikai újságíró-podcaster volt az idei MCC Feszt egyik sztárvendége, pedig Michael Knowles nem számít hatalmas kalibernek a republikánus médiában sem, és Magyarországon végképp nem ismeri senki.

Az ismertségén az sem feltétlenül fog lendíteni, hogy Knowles headliner volt a Fidesz hátországának esztergomi találkozóján, a harmadik MCC Feszten, az adófizetői forintokból működő Alapjogokért Központ pedig kiadta első könyvét, amit Amerikában még 2017-ben jelentetett meg.

A Reasons to Vote for Democrats: A Comprehensive Guide, alapjogosok szabadfordításában: Miért is szavazzunk a Libernyákokra? című könyv ugyanis 240 üres lapból áll, egy különleges bibliográfiával kiegészítve, ami olyan könyveket sorol, amiket érdemes inkább nem elolvasni.

Hogy ez ne okozzon félreértést kevésbé olvasott hívei köreiben, a Magyar Nemzet és a Mandiner előre megírta, hogy ez egy poén, amin nevetni, liberálisként pedig bosszankodni kell.

Mivel a könyben fejezetcímeken kívül nincs semmi, egyetlen nyelvre sem fordították le korábban. Egészen mostanáig. Az Alapjogokért Központ 1990 forintért vesztegeti az üres kötetet, amiben oktatástól gazdaságpolitikáig a legfontosabb politikai témakörben lapozgathatunk üres oldalakat. Melegen ajánlja a kötet megvásárlását hátoldalán többek közt Bayer Zsolt és Szánthó Miklós is.

Az anti-bibliográfiából a „szerző” a péntek délben tartott könyvbemutatón egyedül Saul Alinsky szélsőbaloldali alapműként emlegetett Rules for Radicals című könyvét emelte ki. Ez a tartalomjegyzékben is elsőként szerepel, és tudott hozzá kapcsolódni a bemutatót moderáló alapjogokos Koskovics Zoltán is, aki szerint ez idehaza is az ellenzékiek egyik alapműve. De Knowles még erről a könyvről sem mondott semmit.

photo_camera Miért szavazzunk a libernyákokra? Hát ezért Fotó: Kristóf Balázs/444

Knowles New York államban, Bedford Hillsnél született, angol és olasz származású bevándorlók gyermekeként, a Yale-en történelmet hallgatott, de tudományos pálya helyett egyszerűbb megélhetést talált magának: megmondóember lett a republikánus médiában; jelenleg a Ben Shapiro féle Daily Wire podcastere.

Ahogy a könyvéről beszélt, leginkább egy normie Milo Yiannopoulos benyomását kelti: jó kommunikációs készségek, határozott fellépés, divatos öltöny, belőtt séró és tátongó üresség; de fájóan hiányzik belőle az a vakmerőség és eredetiség és extravagancia, ami a Breitbart egykor hírhedt szerkesztőjét eredetivé tette, majd amibe aztán bele is bukott.

Knowles, akinek a könyvbemutatójára nagyjából harmincan voltak kiváncsiak, be is vallja mindezt azzal, hogy még az üres könyv ötlete sem eredeti. Korábban nagy sikerrel futott az Everything men know about women (Minden, amit férfiak tudnak a nőkről) című 100 oldalas kiadvány, de jelent meg korábban hasonló fricskázó könyv németekről is.

Kettő perc alatt „írta meg” művet, bár állítólag egész életében kutatott hozzá: frusztráló fiatalsága volt, mert úgy emlékszik, hogy akkor mindig a demokraták nyertek. A célja a könyvel, ami néhány hónappal Donald Trump 2016-os választási győzelme után jelent meg, csupán az volt, hogy felbosszantsa balos és liberális családtagjait, de annyira eltalálta vele a közhangulatot, hogy rövid ideig vezette vele az Amazon eladási listáit is.

Leginkább egy olyan, többé-kevésbé tájékozott és jó képességű értelmiségi benyomását keltette, aki ráérzett az érzelmileg túlfűtött konzervatív-nacionalista korszellemre, és hogy provokatőrként mérsékelt energia-befektetéssel is képes lehet szélesebb közönségekhez és megfelelő egzisztenciához jutni.

Knowles szerint jobboldali reneszánsz zajlik az egész világban: nem csak Trump győzelme és lehetséges visszatérése, de a Brexit és Orbán Viktor tizenhárom éves kormányzása is ezt mondatja vele. Szerinte a konzervatívoknak bele kell állniuk abba a kulturális harcba, amibe az Egyesült Államokban és Európában is belefogtak bátor vezetőik.

Azokat a konzervatívokat korholta, akik hajlamosak megengedőek lenni a liberális mainstreammel, például elfogadják a gender-elmélet egyes elemeit, támogatják az azonos neműek házasságát. Biztató jeleket is láttatott azért: a boomerek ugyan még balra húznak, de a zoomerek (a zenegeráció) már látják, hogy a politikai korrektségbe beleőrült liberálisok már túlzásba estek, és woke és az érzékenyítés már visszaütött, ezt pedig érzik a fiatalok is.

photo_camera Michael Knowles dedikálja a semmit az MCC Feszten 2023 július 28-án Fotó: Kristóf Balázs/444

Merni kell populistának lenni, ismételte el többször, aztán Donald Trumpot méltatta, akit szerinte azért állítanak most bíróság elé, mert tartanak tőle a demokraták. De nem írta le Ron DeSantis floridai kormányzót sem, akinek még lehet esélye, hogy a Republikánus Párt jelöltje legyen a jövő évi választáson. Volt néhány kedves szava Robert Kennedy Jr.-hoz is, bár meggyőződése, hogy az establishment nem engedi majd őt labdába rúgni.

Előadásában, amit néhány órával a könyvbemutató után, az MCC Feszt nagyszínpadán, már nagyobb közönség előtt tartott meg, Knowles sokkal visszafogottabban és kifejezetten unalmasan, papírból beszélt. Nem is nagyon mondott semmi olyat, amiről a Fideszben még nem hallottak, bár azon még ő is meglepődött, hogy az üres könyvét kiadták magyarul. Vagy egyáltalán akárhogy.

De Michael Knowles-t nem is azért hívták Magyarországra, hogy a fiatal hallgatóság és a jövő politikacsinálói tanuljanak egy amerikai elvtárstól. Inkább mutatóba.

Harmadik alkalommal rendezték meg Esztergomban az MCC Fesztivált, amire a kormányközeli oktatási intézmény minden évben több külföldi fellépőt igyekszik meghívni; idén már hatvanat sikerült. Két éve itt lépett fel Tucker Carlson is.

Esztergomba sokkal inkább azért hívnak külföldi megmondó-embereket, és erről árulkodott Knowles előadása is, hogy a külföldi vendégek és előadók legitimálják a magyar kormány ideológiavezérelt különutas-populista politikáját. A híveknek és szimpatizánsoknak érzékelniük kell, hogy amit a kormány vall, és amiben úttörő, azzal nincs egyedül a nagyvilágban, azt mind többen támogatják külföldről is. Hogy ezt nem kínos támogatni, mert még nyugaton is bőven akadnak, akik kiállnak mellette.

Knowles igyekezett is megszolgálni a pénzért, és csillogó képet festeni Orbán Viktorról, aki elsőként merte a térségben kihirdetni az illiberális államot, kiállt a nemzetpolitika mellett, a birodalmi (brüsszeli) törekvésekkel szemben, és elutasítani az LMBTQ-lobbit. Aztán felvillantott további párhuzamokat: a bevándorlás-ellenes politika amerikai és európai hasonlóságait, a tabudöntögetés fontosságát, a gender-ideológia árnyoldalait, és persze ekézte az utópiákat építő liberálisokat.

A hízelgés helyenként túl jól is sikerült: amikor Knowles a nagyszínpadon állva arról beszélt, micsoda demográfiai fordulatot sikerült elérnie a Fidesznek, egyedülálló és folyamatosan bővülő családtámogatási rendszerével, akkor mellettem még néhány MCC-s egyen pólóban feszítő önkéntes is elmosolyodott.