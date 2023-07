Két dolgozó is meghalt a szigetszentmiklósi akkumulátorfeldolgozó üzemben

Két munkás is meghalt márciusban Szigetszentmiklóson a SungEel Hitech Hungary Kft. üzemében. A gyárban akkumulátorgyártásból származó hulladékokat dolgoznak fel. Korábban csak egy halálos áldozatról szóltak a hírek. Most az Átlátszó derítette ki, hogy ketten is áldozatul estek egy balesetnek.

Márciusban nem a hatóságok, hanem a Privátkopó bűnügyi hírportál számolt be arról, hogy a kórházban életét vesztette egy dolgozó Szigetszentmiklóson. A hír nyomán aztán a telex.hu számolt be arról, hogy halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoz a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az is kiderült akkor, hogy az Országos Mentőszolgálattól kapott információ szerint a baleset helyszínéről egy férfit mentővel, egy másikat mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

photo_camera Menczer Tamás a cég másik, bátonyterenyei üzemének átadóján. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Mostanra az Átlátszó közadatigényléséből részletek is kiderültek az esetről. Megkapták ugyanis a munkavédelmi hatóság határozata szerint a SungEel Kft. három munkavállalójának egészségét, testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztette, ezért a céget 10 millió forint bírság megfizetésére és a munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére kötelezték.

Ebben a határozatban leírják a baleset körülményeit is, amelyet egy darálógép felrobbanása okozott. Vezetői utasításra a darálógép kitakarítását egy betanított munkásra bízták, aki „nem beszélt magyarul”, de korábban már végzett ilyen munkát . A dolgozó a gép kitakarítását nem a korábbi rutin szerint végezte (ami a beömlő garat burkolatának a lecsavarozása lett volna), hanem sarokcsiszolóval nyílást vágott rajta, ami robbanást idézett elő. A robbanás és a tűz következtében a betanított munkás olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítást követően még aznap, március 14-én belehalt a sérüléseibe. Egy másik, szintén súlyos égési sérüléseket szenvedett dolgozó hosszas kórházi kezelés után, április 3-án a kórházban vesztette életét, egy harmadik munkavállaló könnyebb sérüléseket szenvedett – írja az Átlátszó a határozat nyomán.

A SungEel mindezért 10 millió forintos büntetést fizet, pedig a hatóság 12,5 milliót szabott ki, ám a Munkavédelmi törvény szerint van ezeknek a bírságoknak egy felső határa.

A lap megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy lezárult-e már a rendőri eljárás az ügyben. Azt a választ kapták, hogy a Bűnügyi Osztályon jelenleg is folyamatban van a halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

Nem sokkal a baleset előtt a hatóság már figyelmeztette a céget a munkavégzés szabályainak megszegése miatt és azért, mert a határértéket meghaladó légszennyezettségnek, és rákkeltő anyagoknak vannak kitéve a dolgozók. A SungEel bátonyterenyei üzemében engedély nélkül tárolt több száz tonna hulladék miatt pedig 31 millióra büntették.

