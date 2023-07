Kizárták a Juventust a Konferencia-ligából

Hamis könyvelés miatt az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) kizárta a Juventust a Konferencia-ligából. A torinói klub helyét az olasz bajnokság nyolcadik helyezettje, a Fiorentina veszi át a harmadik számú európai kupasorozatban.

photo_camera Dusan Vlahovic, a Juventus játékosa. Fotó: ALBERTO GANDOLFO/NurPhoto via AFP

Az UEFA közlése szerint a Juventusnak 10 millió eurós bírságot is fizetnie kell a pénzügyi szabályok megsértése miatt, de további 10 millióra is büntethetik az együttest, amennyiben a következő szezonokban nem tartja be az UEFA előírásait. Az angol Chelsea a 2012 és 2019 közötti időszak pénzügyi szabálytalanságai miatt szintén 10 millió eurós büntetést kapott.

A Juventust Olaszországban is megbüntették hasonló okok miatt: a csapattól levontak az előző szezonban tíz pontot, így a Bajnokok Ligája-indulást érő harmadik helyett a Konferencia-liga részvételre jogosító hetedik helyen zártak a Serie A-ban. Az UEFA mostani döntése értelmében azonban végül ott sem indulhatnak. (MTI)