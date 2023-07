Máshol nulladik típusú találkozások, itt a mindennapok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, rögtön olyan cikkekkel, mint:

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Lázár János közlekedési minisztersége idején tíz vasútvonalat zárnak be a jövő héten. Lázár János politikai és gazdasági uradalmát is érinti ezek közül kettő. Végigmentünk az egyiken Mezőhegyesről Újszegedre. Parasztvakítás, meglepő tömeg és hálás utókor a falakon.

Még mindig lehet levonni tanulságokat Tusványosról, legutóbb például bemutattuk, ahogy a kormánypárti eseményen egymást követve tagadták, majd vállalták fel az oroszbarátságot a felszólalók.

Volt csütörtökön kormányinfó is, mondjuk sok lényegi ezúttal sem hangzott el rajta, de Gulyás Gergelynek azt azért sikerült elérnie, hogy civileknek kelljen emlékeztetni őt: talán a tizenharmadik éve nagy többséggel bíró kormánynak is lehet felelőssége a roma gyerekek oktatási sikertelenségében. Ha már Gulyás: a nap folyamán a Lakmusz írt arról, hogy a miniszter szerint Nyugat-Európában nagyon súlyos a demográfiai válság, csak azt nem említette, hogy nálunk még súlyosabb.

Orbán Viktorral kapcsolatban az egyik legmegdöbbentőbb visszatérő felismerés, hogy ahhoz képest, mennyi időt tölt a labdarúgással foglalkozva, közben mennyire látványosan nem ért hozzá. A miniszterelnök ezúttal a felcsúti klubnak adott 22 perces „interjút”, az ilyesmire fogékonyaknak ajánljuk a produkciót.

Csütörtöki hír volt, hogy annak ellenére, hogy a Pintér vezette belügy sem támogatja, a Lázár János-féle minisztérium vizsgálja a zéró toleranciával kapcsolatos szabályozási kérdéseket, azaz hogy lehessen-e vezetni némi alkohollal a szervezetünkben.

Orbán Balázs a Mandineren szólt be azoknak az íróknak, akik tiltakoztak a Libri kormányközeli bekebelezése miatt. Az eset érdekessége, hogy Orbán a Librit megvásárló MCC kuratóriumi elnöke is, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője pedig az MCC főigazgatója és most már a Libri elnöke is.

Csütörtökre is jutottak akkugyáras hírek: Fóton a jelek szerint sikerült elérnie a fideszes polgármesternek, hogy ne épüljön új üzem, Nyíregyháza viszont kaphat egy gyárat.

és egy jó hír a végére: utolsó másodperces góllal nyert a férfi vízilabda-válogatott, döntőt játszik a világbajnokságon.

photo_camera Rácz-Stefán Tibor Fotó: Németh Dániel/444

Ifjúsági és fiatal felnőtteknek szóló regényeket is ír, a hazai LMBTQ-irodalom egyik legismertebb alakja. Mennyit változott az ifjúsági irodalom, kinek ajánlja az LMBTQ-könyvek olvasását, és mit üzen az érintetteknek, ha ezeket a könyveket lefóliázzák? Többek közt ezekről a témákról beszélgettünk Rácz-Stefán Tibor íróval.

photo_camera Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Az ukrán erők két hónapnyi kimerítő, lassú térnyerés után fokozták ellentámadásukat, és újabb támadást indítottak az ország déli részén, az ukrán parlament pedig meghosszabbította a hadiállapotot és az általános mozgósítást. És miközben Sojgút nagyon lelkesen fogadták Észak-Koreában, kiderült az is, hogy mégis átadja az orosz háborús bűnökkel kapcsolatos bizonyítékokat a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az Egyesült Államok.

Sport és világpolitika kapcsolatáról szóló hír volt, hogy legyőzte orosz ellenfelét az ukrán vívó, de mivel csak tisztelgett és nem fogott vele kezet, kizárták, és hogy Ukrajna feloldja sportolói számára az oroszok és fehéroroszok elleni versenyzési tilalmat.

photo_camera Fotó: Kiss Bence/444

Egy korábbi titkosszolgálati tisztviselő szerint az amerikaiak idegen technológiát rejtegetnek, emiatt kongresszusi vizsgálat indult, de egyelőre csak az tűnik bizonyíthatónak, hogy túlbuzgó UFO-hívők lepték el a Pentagont. Minden, de tényleg minden az elmúlt évek ufóügyi történéseiről.

