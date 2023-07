Trumpot most már azzal is vádolják, hogy meg akarta semmisíttetni a bizonyítéknak számító biztonsági kamerafelvételeket floridai otthonában

Újabb vádpontokkal bővült a Donald Trumpot érintő szerteágazó vizsgálat. Ezúttal azért kell felelnie majd a korábbi elnöknek, mert megpróbálta töröltetni alkalmazottaival a Mar-a-Lagóban található villájának kamerafelvételeit.

Ez az ügy ahhoz a vizsgálathoz kapcsolódik, amely azt járja körbe, milyen fontos, nemzetbiztonsági értelemben érzékeny adatokat vitt magával az elnök a Fehér Házból a magánbirtokára. Emiatt tavaly nyáron tartott házkutatást az FBI Trump floridai otthonában. Akkor itt írtunk az ügyről részletesen.

photo_camera A bíróság által kiadott fotókon a rögtönzött irattár Mar-a-Lagoban a Trump-birtokon. Fotó: HANDOUT/AFP

Az újabb vád szerint Trump a Mar-a-Lago főgondnokát, Carlos de Oliveirát kérte meg, hogy kezdjen valamit a pincében felhalmozott iratokat megfigyelő kamera felvételeivel, miután az igazságügyi minisztérium idézésben bekérte azokat minden bizonnyal azért, hogy kiderüljön, mikor mi történt az érzékeny iratokkal.

Oliveira Trump egyik közeli munkatársával, Walt Nautával működött együtt, amikor a felvételeket törölték volna. Oliveira az IT-s beosztottjának meg is üzente, hogy „a főnök” szeretné töröltetni a felvételekt. Most ezért Nautának és Oliveirának is felelnie kell majd a bíróság előtt.

photo_camera Trump mar-a-lagoi otthona. Fotó: SAUL MARTINEZ/AFP

A frissített vádirat azt is tartalmazza, hogy egy esetben például Trump az életrajzíróit fogadta Mar-a-Lagóban és egy ponton az iratok közül előhúzott párat. „Nézzék, mit találtam... Hát nem elképesztő? Van egy nagy halom papírom, ez a dolog csak úgy előkerült” – mondta nekik. A papírokban egy bizonyos ország lehetséges megtámadásának tervei voltak. Az amerikai sajtó szerint Irán lerohanásának elképzelhető forgatókönyve volt bennük.

Mindez azt jelenti, hogy Trump a mar-a-lagoi ügyben már 34 vádponttal néz szembe és georgia-i ügyészek még mindig mérlegelik, hogy egy másik nagy ügycsoportban, a választások befolyásolására tett kísérletek miatt vádat emeljenek a volt elnök ellen.

(BBC)