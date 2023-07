A keresztény iskola két tanára elment egy drag show-ra, pár nap múlva kirúgták őket

Kirúgta két tanárát egy keresztény iskola az amerikai Texas államban, mert elmentek megnézni egy drag show-t, írja az rtl.hu a Houston Chronicle helyi lap alapján.

photo_camera A tanárok a drag show-n. Fotó: ABC

Kristi Maris, a First Baptist Academy tanára a hónap elején kollégájával és lányaival együtt elment egy drag show-ra a Houston belvárosában található Hamburger Mary's nevű szórakozóhelyre, és erről másnap fotókat is közzétett a Facebookon. A bejegyzésben azt írta, hogy a nagyon jól érezték magukat. Nem sokkal Marist és kollégáját is kirúgták.

Az iskola vezetője a belső szabályzat megsértésével indokolta a lépést. A szabály kimondja, hogy istennek tetsző módon és erkölcsösen kell viselkedniük a tanároknak „munka közben, a Facebookon és a közösségben”. Maris - aki 20 éve tanított az iskolában - a helyi sajtónak elmondta, hogy soha eszébe sem jutott, hogy ez azt jelenti, hogy nem nézhet meg egy drag show-t és arról nem posztolhat Facebook-oldalára, közölve, hogy ez csak egyszerű szórakozás volt. „Úgy kezeltek minket, mintha bűnözők lennénk” – mondta a nő az ABC televíziónak.

A szórakozóhely a kirúgás híre után bejelentette, hogy augusztus 3-án jótékonysági drag show-t tartanak, a bevételt a két tanárnak ajánlották fel. „A drag közösség annyira nyitott és elfogadó, pont, mint amilyennek egy kereszténynek lennie kell” – mondta Maris. „Nem kell elfogadni az életstílust, de attól még szeretni kell az embereket. Mindig kedvesnek kell lenned. Isten is ezt akarja tőlünk”.