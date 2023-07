Hernádi Zsolt: „Ez olyan, mint a kábítószer, ez az extraprofitadó”

Szijjártó Péter után Hernádi Zsolt Mol-vezér érkezett az unokaöccse által vezetett Esztergomba, a kormányzati hátszéllel - többek között ajándék Mol részvényekkel - hasító MCC fesztivál Mol Nagyszínpadára. Hernádit a Portfolio, a Mandiner és az Index újságírók vették „össztűz” alá a színpadon.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Hernádi a 35 évre megkapott hulladékszállítási koncesszióról elmondta, hogy azok, akik korábban vitték a feladatot, egyszerűen nem teljesítették a feladatukat, ezért sem tartja jogosnak a tiltakozásukat. Nem aggódik a 35 évig tartó versenyhiány miatt sem, hiszen az Európai Unió elvárásait kell teljesíteni, hogy a hulladékot rendesen újra tudják hasznosítani. Ez a Mol-nak jó üzlet is lehet, hiszen a hulladék a cég tulajdonában lesz, amit majd ők is tudnak értékesíteni.

A klímavédelemmel kapcsolatban kritizálta a magyar kormány és az EU szabályozásmániáját, a rezsicsökkentésről pedig elmondta, hogy azt újra kell gondolni, részben azért, mert klímavédelmi szempontokból is problémás. „Honnan tudom, hogy a ténylegesen rászorulók használják?” - kérdezte.

A vízfelhasználást emelte ki, miszerint a városoknak már korlátozniuk kell a vízhasználást, a vízművek pedig szorult helyzetük miatt nem tudnak beruházásokat indítani, és a fenntartás is nehezükre esik. Problémásnak tartja, hogy ugyanúgy támogatják azt, aki hetente cseréli a medencevizet és azt, akinek szüksége van segítségre a mindennapi vízfelhasználáshoz.

Extraprofit

Figyelmeztetett, hogy bár tavaly rekordévet zárt a Mol, idén már nem olyan jók a kilátások, ezért sem nézik jó szemmel az extraprofitadót. „Ez olyan, mint a kábítószer, ez az extraprofitadó. Ennek megvan a böjtje, egyszer-egyszer lehet használni.” Szerinte nemcsak a bevételi oldalt, de a kiadásit is nézni kell, és ha túl sok pénzt kell beadni a költségvetésbe, akkor a beruházások, amelyek amúgy is visszaestek, tovább fognak csökkenni, aminek néhány éven belül meglesznek az eredményei.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Gazdaság

„Van, amiben élharcosok lettünk Európában, az az infláció” - mondta Hernádi, aki szerint mindenki közös ügye, hogy azt letörjék. Érzi a fogyasztás csökkenését, az eddigi növekedés legalábbis láthatóan csökkent. Elképesztőnek tartja, hogy 11 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom az országban, ami az ÁFA-bevételeket is érinti. Amikor felvetették, hogy az a kormány problémája, elmondta, hogy nem csak a Mol van hatással az ország gazdaságára, de ez fordítva is így van.

Azt is elmondta, hogy őket is fel akarták rakni arra a háború nemzetközi szponzorait összegző listára, amelyre az OTP is felkerült. Ők fél éven keresztül igyekeztek bebizonyítani, hogy a Yale egyetem által fenntartott szervezet, amely összeállítja ezt a listát, alaptalan állításokat tett róluk. A Yale által összeállított lista nem azonos az ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség listájával, amely annál jóval szűkebb - igaz, mindkettőn jelen van az OTP.

Felmerült továbbá, hogy