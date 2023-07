Június 1-je óta 455 tanár mondott fel

A státusztörvény parlamenti benyújtása óta eltelt időszakban 455 pedagógus szüntette meg a jogviszonyát lemondással vagy közös megegyezéssel az állami iskolákban, de a törvény miatti nagyobb felmondási hullám egyelőre elmaradt, írja a Népszava.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A státusztörvényt hosszan tartó tiltakozások ellenére június 6-án nyújtották be a parlamentnek, majd július 4-én fogadta el az Országgyűlés. Ezt megelőzően több mint ötezer pedagógus jelezte az aHang online felmérésében, hogy megszüntetik jogviszonyukat, ha elfogadják a törvényt.

A lapnak a 60 tankerületből 56 küldött adatokat. Ezekből látszik, hogy főleg a budapesti tankerületekből távoztak a legtöbben:

a Közép-Pesti Tankerületi Központban 40,



az Észak-Pesti Tankerületi Központban 28,



a Dél-Budai Tankerületi Központban 19,



a Közép-Budai Tankerületi Központban 17 pedagógus szüntette meg közalkalmazotti jogviszonyát június 1-jétől július 20-áig.



A tankerületi központok tájékoztatásukban azt is közölték, hogy a kilépők mellett - az 56 tankerület esetében - összesen 1776 fő létesített új közalkalmazotti jogviszonyt. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke szerint a távozók számában nincsenek benne azok, akik nyugdíjba mennek, az új jogviszonyt létesítettek számába viszont beleszámítják azokat is, akik a korábbi években mentek nyugdíjba, de most megbízási szerződéssel hívták őket vissza tanítani.

A 2022/2023-as tanévre vonatkozó adatokat a Civil Közoktatási Platform kérte ki közérdekű adatigényléssel az Oktatási Hivataltól, e szerint a tanév során 4835 pedagógus jogviszonya szűnt meg összesen. A PSZ elnöke szerint ehhez még hozzá kell adni azoknak a számát, akik július 20-áig felmondtak, így szinte biztosra vehető, hogy több mint ötezer pedagógus távozott.

