Koffeinmérgezés miatt kerülhetett kómába az a farkaslyuki fiatal, aki csak energiaitalt ivott

Rengeteget dohányzott és napi több doboz energiaitalt is megivott, miközben más folyadékot nem fogyasztott az a 18 éves farkaslyuki fiatal, aki a hét elején esett össze és került kómába - tudta meg az ATV Híradó.

Értesüléseik szerint a rosszullétét megelőző héten 24 doboz energiaitalt ivott meg a háromgyerekes férfi, aki koffeinmérgezést kaphatott. Miután újraélesztették, intenzív osztályra került. Az állapota azóta sem javult, lélegeztetőgépen van.

Késmárky András sürgősségi orvos azt mondta, hogy egy energiaital nagyjából 80-100 milligramm koffeint tartalmaz. Ebből hat doboz már komoly toxikus hatásokat válthat ki a szervezetben, azaz kialakulhat a koffeinmérgezés. A túlzott fogyasztása továbbá komolyan megterheli az idegrendszert, az ereket és a szívet is.

"A bevitt mennyiség hatása nagyban függ a szervezet teljesítő képességétől, fizikumától, hidratáltságától. A nemtől is függ, a nőknél ez sokkal veszélyesebb lehet, sőt attól is függ, hogy van-e krónikus betegsége az illetőnek, és még az évszaktól is. Nyáron veszélyesebb, mert a koffein nemcsak az idegrendszerre és az izmokra, hanem a verejtékmirigyekre is hatással van, valamint a vizeletkiválasztásra is veszélyes lehet"