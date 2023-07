Negyven percig lógtak csaknem derékszögben hátradőlve egy hullámvasút utasai Essexben

Negyven percen át lógtak harminc méter magasban egy essexi vidámpark hullámvasútjának utasai pénteken, írja a Guardian, mely videót is közölt az esetről. A southendi Adventure Island (Kalandsziget) vidámpark Rage (Düh) nevű hullámvasútjának kocsijai felfelé menetben szorultak be, így az utasok csaknem kilencven fokban hátradőlve szenvedtek bő félórán át. És még szerencséjük volt, beszorulhattak volna akár kilencven fokban előredőlve is, így viszont lényegében hanyatt fekve, bár feltartott lábbal az eget bámulhatták.

photo_camera A vidámpark mentőalakulata szedi ki a Rage (Düh) hullámvasútba szorult utasokat az essexi Southend Adventure Island (Kalandsziget) vidámparjkában 2023. július 28-án, pénteken. Fotó: Screenshot via The Guardian

Az utasokat végül sikerült kimenekíteni.

A Rage-t a vidámpark "legnagyobb és legjobb" hullámvasútjaként reklámozzák, amire csak 120 centinél magasabbra nőtt emberek szállhatnak fel.

"Pontban délután kettő után a Rage egyik kocsija az emelkedés közben elakadt. Jól képzett szakembereink egyből foganatosították evakuációs protokollunkat, amelyet az essexi tűzoltóság Egészségügyi és Biztonsági Hivatala is hitelesített. Minden utast negyven percen belül épségben és egészségben sikerült lehoznunk a talajra, a családjukhoz" - nyilatkozta Marc Miller, a vidámparkot üzemeltető Stockvale Group ügyvezető igazgatója.